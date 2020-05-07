南港白日夢X台中童心未泯 老爺雙城聯賣

在新冠肺炎影響下，飯店紛紛祭出諸多好康住房，自5/1起至6/30南港老爺行旅與台中大毅老爺行旅連袂出擊，推出藝．旅雙城聯賣方案，用藝情對抗疫情，雙人入住只要$5,000起。平均一晚只要NT$2,500，再加贈價值$2,500之振興消費券，用藝術展覽突破城市界線，跨界同享加倍優惠，共享兩場藝術家們用創作寫下不同的旅行意義！

老爺行旅一直秉持Fun、Fusion、Fashion的獨有飯店品牌特性，不僅僅是個設計旅店，而是個充滿人文藝術風情的居所，自開幕以來，就以藝術引領旅人們探索所在城市的風貌魅力！本次南港老爺自3/21起在飯店場域以「白日夢」為題呈現全新面貌的藝術展覽，試以有趣的互動及無限的想像空間，讓旅人們在展覽中探索屬於自己的旅行記憶；而台中老爺以「童心未泯-台中遊記」出發，以文學、玩具及互動裝置，欲讓所有在真實世界的大人們，重新找回自己遺忘許久的童心。

為了讓旅人能輕鬆的方式一次體驗不同創作者帶來的藝術饗宴，5/1起即可預訂藝．旅雙城聯賣住房專案，雙人入住南港X台中雙人住宿各乙晚(共兩晚)，每晚皆含兩客早餐，再加贈NT$2,500餐飲及伴手禮的振興消費券，另外，只要於住宿期間，觀賞南港老爺館內展覽任選一展品拍照上傳到個人社群並設公開(#theplacetaipei)，每房再送覺萃_老爺限定 桂花包種茶保濕純露乙瓶，最超值、最具文化魅力的文青小旅行就在今夏展開。