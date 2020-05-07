中華電信將首度發行公司債

中華電信董事會今日通過將發行國內無擔保普通公司債300億元， 得一次或分次發行，發行年期不超過10年， 為該公司首次發行普通公司債。

今年3月份央行4年來首次降息1碼，牽動市場利率走低， 公債發行利率更創歷史新低。中華電信財務結構健全， 現金流量強勁， 歷年信評續獲中華信評長期信用twAAA及標準普爾長期信用AA 評等。該公司擬憑藉此優勢， 配合目前歷史低利環境募集中長期資金，為未來發展儲備能量。

中華電信今年營運策略採「5G+轉型」雙軸並進策略，結合「 攻企客」、「守核心」、「衝新興」、「轉體質」及「廣結盟」 等五大策略主軸，積極拓展國內與海外市場。 今年4月該公司已率先獲得NCC的5G基地台架設許可， 並預訂第三季開台。預期5G在後疫情階段， 全球將走向寬頻隨時連線（Always Broadband connected，ABC）時代，大頻寬、 快速且大量連結特性的5G，將扮演更顯重要地位。此外， 中華電信未來在系統整合、資安、大數據、雲端、 及5G創新應用五大領域將積極啟動併購轉投資，進行「廣結盟」。

為了配合「5G+轉型」雙軸策略，中華電信此次通過發行公司債， 充實中長期資金銀彈，展現出該公司積極拓展經營的企圖心。