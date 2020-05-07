臺灣企銀成功籌組台康生技(股)公司聯貸案

臺灣企銀統籌主辦台康生技股份有限公司總金額10.5億元聯貸案，已順利完成募集，並在5月6日由臺灣企銀董事長黃博怡代表銀行團與台康公司簽訂聯合授信合約。

該聯貸案資金用途係台康公司為償還金融機構借款、購置機器設備及研發費用週轉金所需，募集5年期總金額10.5億元聯貸案，由臺灣企銀擔任聯貸統籌主辦銀行，彰化商業銀行、全國農業金庫、台中商業銀行、永豐商業銀行及合作金庫商業銀行等共同參與。

台康公司主要從事生物相似藥、新藥研發及生技藥品委託開發與生產服務(CDMO)等業務，擁有生技藥品開發技術能力及完整設備，並成為台灣第一家通過日本厚生省PMDA（Pharmaceuticals and Medical Devices Agency）查核取證的生物藥製造廠，技術及品質服務系統已達到世界級水準，這不但是海峽兩岸三地唯一一家，也是亞洲少數幾家被日本PMDA查核通過的生物藥製造廠；為了提供客戶更好的專案委託服務，台康公司亦從國內外招攬專業人士，加強技術端的創新能量及專案管理的規劃暨服務，所提供的不只是單一項目的服務而是世界級生技藥品及生物相似藥開發案全方位解決方案廠商。

臺灣企銀為國內唯一的中小企業專業銀行，長期專注中小企業融資業務，協助輔導中小企業根留臺灣，未來仍將持續落實政府政策，推動都更金融、綠能金融、銀髮金融及文創金融，提供客戶更加優質的創新金融服務，並發揮中小企業專業銀行功能，融資與輔導並重，鞏固專業銀行的獨特地位。