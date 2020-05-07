新北市60位市級模範母親名單公布 因疫情未能公開表揚 侯友宜拍片祝賀

再過3天就是母親節，因受疫情影響， 新北市政府今年取消模範母親的公開表揚， 改由各區長代表市府到宅致贈賀禮，市長侯友宜親錄了一段影片， 祝福60位市級和550位區級模範母親，以及全天下的媽媽「 母親節快樂！」 新北市今年度獲得市級的模範母親共有60位，分別為: 楊王樹梅、邱愛妹、陳黃美玉、李璧筠、陳招治、簡黃參、江林菜、 簡葉香、陳美菊、李賴菊、林信子、蔡瓊珠、連翁碧霞、陳對妹、 錢蔡貴美、林守、劉張敬、許張玉桑、陳高環、唐張明燦、張周茶、 陳王麗雲、顏花、連前、吳素貞、林菊、何劉富錦、李郭月卿、 林玉昌、歐陽蔡淑貞、謝李麗雲、黃美玲、簡林盡、高秀銀、 黃李秀娥、吳秋霞、江張寶雲、胡徐玉梅、邵玉珍、高寶珠、 劉美姬、鄭李阿前、黃書禹、黃鶴、呂鄭素月、李晏婕、潘林玉竹、 林柯夏、曾秀英、楊繡美、朱謝夢霞、邱陳鏡妹、葛承澐、卓惠子、 高沈玉蘭、林明敏、李秀凰、盧蔡玉蟬、黃雅惠和陳金草等。 侯友宜在影片中用台語稱讚每位母親：「你為著照顧厝內耶囝仔， 每一工透早就起來準備，無贏（忙著）煮三頓，顧老的，顧細漢的， 還擱比誰攏晚睏，實在是辛苦啊！」「不過， 你的付出都是有代價的，你看這嘛你的囝仔攏這有出脫， 家庭這呢美滿，你攏真驕驕傲哦…」 社會局長張錦麗表示，60位市級模範母親除由29區公所推薦外， 另外原民局和社會局亦有推薦原民媽媽、寄養媽媽、 身障媽媽和新住民媽媽，每位獲獎者背後均有溫馨感人的故事， 值得為人子女孝順與社會稱道。