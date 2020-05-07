新北斥資5億打造首座「美強生」校園

新北市斥資5億打造首座「美強生校園」，今(7) 日林口區新林國小舉辦新建校舍啟用典禮，侯友宜市長也親自出席， 未來更將於鄰近新林國小的文中一用地籌設林口區第四所國中， 打造美麗、友善安全、生態永續學習環境的同時， 提供在地孩子更多就學的選擇。

侯友宜市長表示，新北市重視學童學習的品質，推動108- 111年「新北校舍美強生計畫」，預估投入84億元，從美感、 補強、生態永續3大面向，進行校舍補強、老校更新及新設校， 新林國小是市府斥資近5億元新建的首座「美強生計畫」校園，在新 林國小鄰近的文中一用地也將於今年8月開始籌設新的國中， 預計至114年完工開始招生，不僅滿足林口在地就學的需求， 也解決鄰近學校額滿的問題。

林口地區近年為發展最迅速的區域之一， 隨著2017年世大運選手村改建公共住宅措施及機場捷運線通車等 因素，已進一步吸引大批的人口至林口區進駐。 新林國小新校舍落成後，校內總計有普通教室30間、資源班2班、 非營利幼兒園教室5間；另有大型活動中心、階梯視聽教室、 校史室、創客教室、志工室及專科教室與多目的教室等空間， 提供優質的學習環境，也滿足未來學齡人口遷入的就學需求。

新林國小校舍大量使用在地閩南三合院風格設計，以斜屋頂、 弧形屋頂與周邊林立高聳的社區現代新建築互映，極具層次。 校園的規劃融合林口在地意象與環境， 並以綠建築黃金級9項指標規劃，利用雨水、 季風及陽光等自然元素，達到通風、採光及節能效果， 永續的校園空間， 讓學生能從學習環境中體驗與自然相融的舒適生活。

此外，校舍建築主體運用校徽的5大色調，以黃、藍、橘、紅、 綠為主色，融合現代與禪院的色彩，錯落有致的變化造型， 突破傳統制式校舍建築形式，現代又兼具美感。高年級同學都說：「 新校舍和操場都好漂亮，又有體育館，真是太喜歡學校了！」

教育局表示，新林國小設校願景為「成就孩子價值，預見未來幸福」 ，將建立以兒童為本位的「創客教育」學園，透過「動手做」 培養孩子重點能力，翻轉學習概念，加上校內的雙語實驗課程， 也將提供孩子完善的雙語學習環境。