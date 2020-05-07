科技青農謝昶志 以環境數據打造有機茶園

新北青農謝昶志四年前回到平溪家鄉種植有機茶， 運用環境數據管理茶園，取得有機轉型期認證， 打造平溪區第一座有機茶園!

76年次的謝昶志，大學念的是水資源及環境工程學系， 畢業後於科技業從事軟體系統開發， 四年前因為爺爺過去擔任礦工長期吸入粉塵，無法負荷茶園工作， 茶園逐漸衰敗荒廢，他在某次假日返鄉，看著長滿芒草的茶園， 布滿灰塵的製茶器具，心中有感而發，決定辭去工程師工作， 回到最掛念的家鄉－平溪，接手爺爺的茶園。

剛返鄉的他對茶產業一知半解，且因爺爺種植的茶樹樹齡太老， 產出的茶葉品質不佳，他毅然決定全面翻新， 種植新茶與發展有機茶園。 剛開始種植經驗不足導致新種的青心烏龍茶生長不順， 但他不因此而氣餒，透過與茶改場和學校合作， 發現茶樹生長不順來自茶園雜草過多、蟲害與病害等原因， 透過作物間雜草管理搭配稻殼敷蓋減少雜草生長， 降低雜草對作物影響，並運用大學所學專長， 善用氣象站天氣公開資料，分析觀察氣溫數據變化， 在昆蟲會大量產卵的氣候預先採取防範措施。此外， 因平溪靠近山區，雨量較平地豐沛， 透過氣象數據能及早預防茶園集水量過高，防止病害造成茶樹生病， 這些經驗讓謝昶志了解，經營茶園就像照顧自己小孩一樣， 他現在每年固定送土壤到茶改場檢驗土壤營養成分， 從中了解是否有成分營養過剩或不良， 進而調整給茶樹的益生菌與液肥比例， 並持續不斷精進學習文山包種茶製程知識及技術，透過做中學， 快速累積製茶經驗及技藝，終於在去年（108） 取得有機轉型期證書，成為平溪第一座有機茶園， 想品嚐謝昶志有機文山包種茶的民眾， 可至平溪區農會社區小鋪購買。

謝昶志表示，在轉型有機茶園過程中， 發覺有機茶葉產量較少與單價過高的問題， 體悟傳統茶園以人工手採茶為主導致產量有限， 因此未來計畫擴大種植面積， 將自己的茶園管理方式複製到其他園區， 有好的生長環境才能讓茶樹更健康茁壯， 之後再引入半自動農機採茶，有效提高產量和節省人力成本， 維持有機茶葉品質。謝昶志今(109)年獲得新北市農會主辦的「 農事推廣教育技術交換大會」亞軍， 除了將自身寶貴經驗分享給其他農民朋友， 也希望能連同平溪周遭環境一起照顧，期盼未來茶園生機盎然， 讓茶山風景吸引更多青年回鄉服務， 透過農業創生為平溪農村注入生命力，成為大臺北的桃花源。

新北市政府農業局長李玟表示，「先創通路，再開農路」， 農業局推動新農漁民輔導計畫協助農友進行產品加工開發、 食農體驗改善、品牌形象設計、電子商務行銷、 農業科技應用等經營項目強化，並辦理新媒體及相關行銷課程， 積極協助農友打開線下及線上通路，讓農民把自己的農產品賣出去， 提升青農收入，帶動地方農產業發展，並與觀光資源結合， 創造地方價值，吸引更多青年及新農民加入從農行列。