移民署星光閃閃新二代 化身文化大使幫家鄉脫貧

孫芳怡精通印尼語、中文、台語以及英文，讓孫芳怡的多元文化經歷比一般人豐富。（圖/ 移民署台北市服務站） 孫芳怡精通印尼語、中文、台語以及英文，讓孫芳怡的多元文化經歷比一般人豐富。（圖/ 移民署台北市服務站）

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）母親來自印尼、父親為印尼臺商的新二代孫芳怡，今年才22歲，舉手投足卻頗有明星架勢，曾擔任熱音社、吉他社重要演出成員及學生會公關，將來在臺發展之路的實力不容小覷。

孫芳怡還有一個夢想，母親的家在遙遠的東爪哇島上的一個窮鄉，希望將來有能力作為文化親善大使，幫助鄉親脫貧，讓當地小孩讀書過好生活。

移民署將於明（8）日舉行「母親節暨慈濟捐贈防疫物資」活動，其中開場舞、也是改編自時下最熱門的「洗手舞」，在今天移民署臺北市服務站1樓大廳預演排練時，引來許多駐足觀看的洽公民眾，有的給予掌聲，有的還吹口哨表示驚艷，原來是6名活潑可愛的新二代，透過表演來教大家正確洗手的動作及防疫概念，令人不禁要一起隨之扭動起舞。

其中，頗具亮眼的孫芳怡也引起眾人注意，舞技優美到位，她認為身為新住民新二代學習力強、能力多元，讓她可以快速進入狀況，掌握舞蹈精髓。

孫芳怡說，「小時候就像一部翻譯機」，她自小就得適應環境，首先必須幫母親印尼話翻譯成中文給父親聽，然後又得將父親的中文翻譯成印尼話給母親聽，從不自覺這種生活有什麼不對，卻是無形中培養自己快速適應陌生環境的一種方式，由於精通印尼語、中文、台語以及英文，讓孫芳怡的多元文化經歷比一般人豐富，也更勇於冒險。

目前就讀國立臺北大學財政學系四年級的孫芳怡，以交換生的方式，申請到母國印尼雅加達的比娜大學（Binus University）國際商務系研習，雖然因為疫情讓一學期的課程，縮短至42天便匆匆返臺，但這段期間也交到世界各地的朋友。她並希望以自身多元文化的經歷，成為臺灣與印尼的友善橋樑。