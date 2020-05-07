越籍師結合移民署圓夢 書香傳愛 心留餘溫

丁氏秋荷老師(左)向移民署說明贈書目的及書籍總類(中為移民署南投縣服務站蔡崇富主任、右一為移民署南投縣專勤隊陳介章隊長)。（圖/ 移民署南... 丁氏秋荷老師(左)向移民署說明贈書目的及書籍總類(中為移民署南投縣服務站蔡崇富主任、右一為移民署南投縣專勤隊陳介章隊長)。（圖/ 移民署南投縣服務站）

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）越昇班丁氏秋荷老師等一行，為協助在臺新住民及移工，將代表越昇班陸續捐贈移民署南投縣服務站共100套叢書，書籍種類包含中文學習書及越南語勵志書，越昇班希望透過本次捐贈的書籍，增加新住民及移工的閱讀資源，即使是非法移工，也希望他們在被遣返回國前能閱讀勵志讀物，啟發善念，讓他們能自信且平靜地度過收容的期間，越昇班今(7)日先捐贈首批70本書籍。

越昇班隸屬於福智文教基金會，提供越南移工及留學生免費中文及弟子規課程，並不定期舉辦體育及公益活動。此次捐書活動由越昇班的丁老師發起。

越昇班表示，丁老師來臺多年，致力於推廣越南語課程，目前於雲林科技大學講授越南語課程，專業為商業越南語，學生大多為計畫外派越南的上班族或已有駐越經驗的企業主管。

此外，丁老師考量初次來臺的新住民及移工不諳中文，生活不便，為了幫助他們能儘快適應臺灣生活，亦投身於中文教學志業，教導新住民及移工講中文。

移民署南投縣服務站主任蔡崇富表示，臺灣目前越南文書籍稀少，這些書籍非常珍貴，我們會妥善安排善用這些書籍，打造友善的閱讀環境，讓新住民及移工們在臺灣亦能享受家鄉書籍的薰陶，感謝越昇班及丁老師的善心善行。