美國巨星瑪丹娜自曝染武漢肺炎　現已痊癒並開趴狂歡

流行樂壇女皇瑪丹娜2016年2月在台北小巨蛋開唱 流行樂壇女皇瑪丹娜2016年2月在台北小巨蛋開唱 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／國際組 台北報導）美國巨星歌手瑪丹娜（Modonna）近日自曝自己在巴黎巡迴演出時染上新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎），甚至同行的表演者也受到感染，不過她與其他確診者都已康復。

61歲的瑪丹娜昨（6）日透過社群網站Instagram透露，她3月在巴黎巡演結束時染病，當時她與其他生病的表演者都以為自己只是得了流感，直到後來篩檢時發現體內出現抗體，現在她與確診的表演者都已康復。

瑪丹娜表示，「感謝上帝，我們全部都很健康、很好。（我）希望這能為那些看好戲的人釐清一些事情！知識就是力量！」她並在貼文附上一則新聞截圖，內容關於她捐贈110萬美金（約新台幣3,300萬元）協助武漢肺炎疫苗及快篩等的研發。

不過，瑪丹娜近日也因一連串與武漢肺炎相關的「不當」言行招致爭議。 瑪丹娜在3月於Instagram刊登一則影片，影片中她泡在玫瑰浴裡表達在武漢肺炎疫情前人人皆是平等的。她提及，每個人無論貧富、名氣多寡、年齡或甚至社經地位高低，都可能染上這個疾病，所有人都在同一條船上等。

然而，該影片一出隨即招致批評，許多人認為瑪丹娜儘管是居家隔離，也是隔離在她的豪宅裡，享受別人的服侍，即使不幸染病，也有足夠財力及資源接受最好的照護，與一般民眾的待遇天差地遠。瑪丹娜隨後便將影片刪除。

瑪丹娜還在2日無視防疫措施，出席攝影師好友史蒂文卡萊恩（Steven Klein）的55歲生日派對，全程未戴口罩，還在派對上與朋友大跳貼身熱舞，甚至還親密擁抱等。

近期時常在社群網站上發表與武漢肺炎防疫相關內容的瑪丹娜也曾在4月透露，身邊已有三位親友在近日因染疫去世，讓她深受打擊。