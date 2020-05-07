移民署新北站出動服務列車家訪 主動關懷新住民不漏接

「Taiwan我來了新住民全球新聞網」胖卡出任務全臺走透透！日前來到移民署新北市服務站，新北服務站所在地就像是城市綠洲，後方群山環繞，辦公室時常會聽到蟲鳴鳥叫，環境十分清幽。新北市服務站視察鍾雅薰表示，在優美的辦公環境下，移民署新北服務站的同仁與洽公民眾都會產生舒適感，再加上同仁們很有服務熱誠，樂於協助新住民朋友解決生活上的大小問題。

移民署新北市服務站提供新住民辦理切身相關權益的公務，例如居停留等簽證問題，或是申請身分證。針對初入境的新住民，新北站也用心關懷，除了提供訊息外，也記錄關懷過程，再搭配行動服務列車到偏鄉辦理業務，讓幅員遼闊的新北市新住民都能得到妥善的照顧，關懷不漏接。

對於偏遠地區不便前來服務站辦理業務的新住民，新北站移民輔導員也會透過行動服務列車到府拜訪。行動服務列車出發前會先連線系統資料庫，查詢附近是否有新住民的居留證快到期，再主動提醒新住民應前來辦理延期。新北站若在關懷服務中發現申請歸化或是家庭處境困難的個案，會結合新北市政府相關單位聯合服務探訪，貼心的服務讓新住民都能夠得到即時的協助。

不同於其他縣市以中國籍新住民居多，新北站轄區內的新住民以越南籍最多，為了讓新住民到站服務溝通能暢行無阻，新北站設有通譯，讓遠道而來的新住民都能安心辦理業務。鍾視察表示，新北站是新住民辦理綜合業務的窗口，如果有新住民需要找工作，服務站會轉介他們到就業服務站窗口；如果有法律問題，也會請法律扶助會人員在站內協助；如果有生活適應上的問題，也與賽珍珠基金會合作開班輔導，或是與市政府的家庭服務中心合作，讓新住民都可以得到方方面面的資源，順利融入臺灣這個大家庭。

內政部移民署北區事務大隊新北市服務站

地址：新北市中和區民安街135號1樓

櫃檯受理服務時間：星期一至星期五 08:00-17:00 中午不休息

電話：02-8228-2090 (總機) 傳真：02-8228-2687

（新聞轉載自新住民全球新聞網）