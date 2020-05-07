危難中找尋生機 2020亞洲生技大會以實體在線7/22將如期舉辦

照片左起：美國商會傅維廉執行長、行政院陳其邁副院長、亞洲生技大會籌委會李鍾熙主席及科技部謝達斌次長。(照片由BIO Asia-Taiwan... 照片左起：美國商會傅維廉執行長、行政院陳其邁副院長、亞洲生技大會籌委會李鍾熙主席及科技部謝達斌次長。(照片由BIO Asia-Taiwan 提供)

（台灣英文新聞 / 林靜怡 台北報導）武漢肺炎疫情衝擊下，台灣許多大型展覽活動都延期舉辦，台灣生物產業協會與全球BIO生技協會今(7)日在台北共同宣佈，2020亞洲生技大會(BIO Asia-Taiwan 2020)以「危難中找尋生機」(Finding Cures in the Crisis)為題，將於7月22日以全新「實體在線」(Online + Live)模式盛大舉辦，預期將吸引全球600家公司超過2,000位專業人士參與。

籌委會主席李鍾熙表示，縱使疫情嚴峻，生技產業還是要努力經營下去。越是隔離封城，越需要走出去洽談合作和募資，更何況在面對疫情的危難時，全球生技醫藥的共同合作益加重要。因此，籌委會決定在此產業界最需要尋求國際合作伙伴的時候，亞洲生技大會仍將如期舉行。

行政院副院長陳其邁致詞時表示，亞洲生技大會是台灣生技產業與國際鏈結的最佳機會，特別是在防疫期間，不論是檢測、醫材、疫苗及藥品的研發能量，都期望藉2020年活動，讓世界看見台灣防疫亮點。

衛福部長陳時中雖然無法親臨仍在影片開頭以「防疫看台灣、全球一起來」，期許世界各地的生技專業人士踴躍參加，並「透過大會與國際相連，讓世界看到台灣的防疫成果」。

全球BIO生技協會執行長葛林伍德 (Greenwood) 親自錄製一段影片並表示，今年的亞洲技大會將聚焦「全球抗疫」，活動將匯聚來自世界各地的專家，一同分享此次經驗及教訓，促進公私協作來加速研發疫苗，療法及其理想的實踐方式，並分享如何制定健全的公共政策，來因應這場瘟疫危機。

亞洲生技大會於2019年創造了超過2,000場國際媒合機會的一對一商機媒合，今(2020)年透過全球線上24小時無時間地域限制、且跨平台的特性，將會吸引更多國外公司及投資人參與，而線上公司展望說明會也將向全球開放。

在論壇議題方面，將涵蓋全球抗疫(Combating Pandemic)、先進療法(Advanced Therapies)、精準醫療(Precision Medicine)、 數位醫療(Digital Health) 、及投資與區域合作(Investment & Collaboration)等五大重要領域。

其中全球抗疫專題，將邀請世界衞生組織(WHO)秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebryesus)出席，但李鍾熙笑笑說，「譚秘書長會不會來還不知道，或許會派代表」來台並與全球及亞洲抗疫專家共同分享經驗並討論防疫的未來。

國際講者包括默克(Merck)藥廠資深副總裁Andree Blaukat、Moderna公司執行長Stephane Barcelona、諾貝爾獎得主Jim Allison等，均在講者邀請行列。

另外還有多位全球知名的講者，如精準醫療領導公司Grail 執行長Hans Bishop、Hubrecht Institute 的Hans Clevers、哈佛大學醫學院教授 David Liu等。

在投資專家方面，包括了黑石集團執行長Stephen Schwarzman、Cobro Venture Todd Kaloudis、及Morgan Stanley等新創及投資高階主管。

大會各項活動目前已開放註冊，歡迎至大會網站報名。

圖片載自BIO Asia-Taiwan網站