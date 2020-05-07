台灣劇場人發光 奪美國外百老匯聯盟2項戲劇獎

台灣旅美劇場人陳幼欣（圖）。（駐紐約台北文化中心提供） 台灣旅美劇場人陳幼欣（圖）。（駐紐約台北文化中心提供）

美國紐約外百老匯聯盟年度戲劇獎揭曉，台灣旅美劇場人陳幼欣、孫瑞鴻分別榮獲最佳舞台設計、最佳投影設計，在年產數百檔戲劇製作的外百老匯劇場界脫穎而出，十分難得。

紐約百老匯和外百老匯以500席作為區隔，外百老匯劇場席位介於100和499個之間。外百老匯聯盟（Off-Broadway League）年度露西爾羅特爾獎（Lucille Lortel Awards）因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情，3日舉行線上頒獎典禮。

陳幼欣以劇作「默里夫人的動物園」（Mrs. Murray's Menagerie）與設計夥伴耶里尼克（Laura Jellinek）一同獲得最佳舞台設計獎。

陳幼欣形容得獎就像做夢，感謝耶里尼克與製作團隊一同讓有趣並結合劇場建築的舞台呈現在觀眾面前，「覺得自己非常幸運，也很高興努力獲得肯定」。

陳幼欣畢業於國立台灣大學戲劇學系，之後赴紐約大學劇場及電影設計研究所深造，旅美發展5年多，擅長創造特殊觀賞經驗的空間設計。「默」劇圍繞一檔虛構的1970年代兒童電視節目，製作團隊委託市場研究公司調查收看節目的家長，參與者討論節目並傳遞對美國社會觀念的辯證。

孫瑞鴻以紐約林肯中心劇作「岬角」（The Headlands）獲得最佳投影設計獎。

孫瑞鴻說，藝術在當前氛圍下如同光明燈，照亮陰暗角落，「從事劇場工作是條辛苦的路，但我並不孤獨，這個榮譽和家人、朋友、工作夥伴分享。得獎的肯定，是對自己在美國旅居、懷疑人生10年不錯的鼓勵及里程碑」。

孫瑞鴻畢業於國立台北藝術大學劇場設計學系，為美國洛杉磯加州藝術學院藝術碩士，創作涉足表演藝術影像設計、實驗短片及錄像裝置。「岬」片聚焦舊金山一樁懸案，身為偵探迷的主角試圖從童年記憶與線索中抽絲剝繭，拼湊出20年前父親遭謀殺的真相。

外百老匯聯盟年度戲劇獎以20世紀百老匯巨星露西爾羅特爾命名，1985年設立，每年頒發傑出戲劇製作、表演及設計等19個獎項，今年邁入第35屆。在外百老匯戲劇圈，露西爾羅特爾獎與1956年開始頒發的奧比獎（Obie Awards）齊名。