武漢肺炎肆虐 歐盟恐現經濟大蕭條以來最嚴重衰退

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）在實行全面封城的措施後，歐洲的新型冠狀肺炎（COVID-19）疫情逐漸受到控制，已經有些國家開始有限度的解除限制。然而，負面影響仍在，歐盟執委會最新的預測顯示，進一步的衰退還在後頭。

歐盟執委會預估，今年歐盟區的經濟衰退將達7.5%，不過有使用歐元的地區會稍低一些，整體而言經濟要在2021年才會回溫。然而，不確定性仍高，如果疫情比預估的時間肆虐更久，或是實際情況更嚴重的話，嚴重程度可能還會再上修。

由於各國政府藉由刻意限縮經濟活動來防範疫情，經濟衰退其實是可以預期的結果，不過歐盟執委會進一步指出，這是經濟大蕭條（Great Depression）以來最嚴重的衰退，各國的衰退狀況可能會依其對觀光旅遊業的依賴程度，以及封鎖何時解除而異。

舉例來說，希臘是歐盟中最依賴觀光業的國家之一，衰退可能會上看9.7%，西班牙和義大利的衰退也保守估計會超過9%，地中海中的塞普勒斯和馬爾他兩國也面臨高衰退的窘境。

除了經濟衰退，另一個重要指標就是失業率，政府雖然可以藉由釋出短期工作並提供失業補助來降低傷害，但疫情對勞工市場的衝擊仍大，希臘的失業率很可能會直逼20%，由於這只是年平均，實際上一年中應該會有失業率超過這個數字。

對剛脫歐的英國來說，疫情會讓其經濟打擊雪上加霜，脫歐過渡期結束後，若新貿易協定未能談妥，勢將進一步衝擊經濟。