大批華裔學者相繼成間諜遭美調查 中國悄然下架「千人計畫」

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）中國2008年祭出「千人計畫」，提供豐厚待遇，呼籲海外高階人才回國效力，粗估10年來引進7600餘位專家學者。但隨著多位華裔學者遭指涉入「間諜行為」，FBI介入調查後，中國開始悄悄刪掉網上相關學者名單及資料，維持低調態度。目前中國網路上已經搜尋不到相關內容。

2018年以來隨著中美貿易戰越發火熱，許多華裔精英學者的親中行為引發關注，美國司法單位開始介入調查「千人計畫」名單內容，《中央社》報導，中國網民使用的搜尋網站「百度」上用簡體字尋找，已經找不到關於「千人計畫」的內容，而社群平台微博、微信也無法用關鍵字查詢此詞。有消息傳出，中國自4月下旬就開始過濾包括「千人」等關鍵詞。

美國聯邦調查局認為「千人計畫」是中國政府透過在美華裔科學家、企業家等滲透並竊取美方重要技術及機密的手段，自2018年以來多位名列計畫的科學家被以間諜或其他名義遭FBI拘捕調查，讓「千人計畫」慘變「逮人名單」。

「祖國歡迎你」的銀彈攻擊

中國2008年推出「海外高層次人才引進計畫」（簡稱千人計畫），引進國外著名科學研究中心、大學擔任高階職務的學者、知名企業或金融機構擔任高級職務的經營管理專家、掌握相關產業相關核心技術、具有海外自主創業經驗的人才、或是中國緊缺急需的其他高層次創新創業的人才等，為中國效力。

《香港01》報導，被錄取者除簽證外，還可獲得最高人民幣100萬的生活補助，折合新台幣約420萬，全額免稅、享有醫療照顧人員待遇、不受居住年限等限制，可購買一棟自用住房、科研經費一事一議等，一時間獲各界好雄漢熱烈響應。

但隨著美方開始打擊中國間諜活動，越來越多證據顯示，「千人計畫」中的許多學者，透過各種方式將機密及核心技術傳回中國，美國聯邦調查局（FBI）介入調查並起訴部分人士，一時間風聲鶴唳，中國開始悄聲刪除網路上關於計劃的學者名單與內容。

逐漸「母湯」的千人計畫

《大紀元》報導，美國通用電氣華裔工程師鄭小清與外甥張照曦2018年8月涉嫌竊取通用電氣的商業機密並利用加密電子郵件送往中國，遭到FBI逮捕，鄭小清面臨美國司法部14項指控，其中6項皆與經濟間諜有關。

鄭小清是中國遼寧天一航空有限公司總經理，美方的起訴書中寫道「鄭張二人通過設立的中國公司，與中國官員合作，並獲得中國政府的財政及其他支持。」

美國史丹佛大學物理系終身教授張首晟2018年12月驚傳死亡消息。身為知名華裔科學家的張首晟，2007年的「量子自旋霍爾效應」被權威雜誌評選為當年「全球10大重要科學突破」之一，為全球晶片帶來革命性發展。

張首晟在這之後入選為美國國家科學院成員，2013年就任中國科學院外籍院士。

張首晟在被中國延攬進入「千人計畫」後，2013年與學生共同創立「丹華資本」，步入商業界。報導指出，丹華資本投資領域包括人工智慧、虛擬與增強現實（AR）、區鏈塊、企業應用等新興技術。2018年，美方點名丹華資本「涉嫌幫助中國獲取美國技術」，不久後張便離奇死亡。