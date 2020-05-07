【生意少9成】25輛遊覽車空車環島　拜訪餐廳飯店同業、彼此加油打氣

來自全台各地的25輛遊覽車進行空車環島，沿途拜訪飯店、餐廳業者，順便消費，大家彼此加油打氣。（張眾奉提供）中央社 來自全台各地的25輛遊覽車進行空車環島，沿途拜訪飯店、餐廳業者，順便消費，大家彼此加油打氣。（張眾奉提供）中央社

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）過去經常滿載旅客環島的遊覽車業者，因武漢肺炎疫情衝擊，生意大幅下滑，有25輛未載旅客的空車這兩天展開環島行動，沿途拜訪飯店、餐廳業者，順便消費，幫忙衝一些業績。大家藉此行動彼此加油打氣，也盼望國人對台灣防疫更有信心。

來自全台灣北、中、南、東各地的25輛未載旅客遊覽車，昨(6) 日進入台東，先到台東市與合作的海靖甕窯餐廳用餐，鼓勵彼此不要放棄，接著沿東海岸到成功住宿，今天上午出發往花蓮及宜蘭。

從照片上可以看到遊覽車上，貼著兩行醒目的標語:

「台灣旅遊很安全，空車環島(疫) 起救經濟」!

參與這次空車環島的司機說，昨天從台南關廟出發，逆時鐘展開3天2夜環島，過去都是滿載客人，這次全是空車，用行動、消費來支持全台旅遊同業，昨天看到東海岸的海景度假飯店很慘，入住消費支持合作夥伴，要他們撐下去。

台灣遊覽車發展協會理事周進忠說，4月原本預定20趟車，受到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID19）疫情影響，全部取消，每年2至6月是國內旅遊包車旺季，尤其是村里民的自強活動、畢旅都取消，全台遊覽車生意少了9成。

周進忠說，4月29日接到北部資深同業王志敏的號召電話，決定發起「遊覽車空車環島」行動，基於防疫和用路人安全，最後決定只動員25輛車，連同隨行家人共60人出團，大家都是首次空車環島。

沿途他們拜訪各地飯店、餐廳等旅遊同業，彼此加油打氣，讓國人對台灣防疫有信心，向世人證明台灣防疫成功，台灣旅遊很安全，途中也安排探望教養院和孤兒院作公益。