〈時評〉暗中之光的台灣典範

台灣自有史以來,這段時間第一次受到全球矚目,成為全世界的焦點。

受到這次新冠肺炎疫情的影響,全球損失慘重,包括人類生命的浩劫、經濟的崩跌、失業率的攀高,接下來因糧食不足帶來的饑荒災難,因社交限制造成的人際疏離,儼然另一種形式的世界大戰正在進行著。這次疫情對於全球唯一有利的是污染減少了,環境改善了,地球在衛星的照相中,開始有了清晰的地形輪廓,向寂靜深黑的宇宙發出了熠熠的亮光。

這次的疫情讓我們不得不重新思考:人類最重要的幸福為何物?我們看見健康照護及醫療防疫是如此的重要,勢必要成為未來最重要的產業。人類追求高科技的慾望並不會因此停止,但是否還要繼續無限制的追求經濟發展,應當要有相當的省思和改變。

未來人類要選擇怎樣的生活模式?在這次的疫情中,全世界有目共睹了台灣亮眼的防疫成績,一個不屬於世界衛生組織、在國際間受盡排擠的島國,卻能超前部屬、作出許多領先全球的「台式防疫」,甚至慷慨解囊,展現出泱泱大國的助人風範。台灣所建立的健康民主助人模式,或許可以作為地球村未來一個學習的典範。

健康良好的衞生習慣

這次的疫情養成國人健康良好的衛生習慣:勤洗手、常消毒、戴口罩。民眾普遍建立起個人防護及危機意識,避免參加大型活動,在人口密集處(包括大眾運輸)自然戴起口罩,政府機關及公司行號也主動量測體溫。從今年流感人數大幅降低就可以看出此次的成效。

透明通暢的民主運作

台灣在這次疫情雖是首當其衝,卻是少數沒有實行封城鎖國、給予人民相當高的自由行動,還能維持相對低的確診數及死亡數的國家。台灣防疫的成功要歸功於透明通暢的民主運作模式,無論是公開透明的防疫措施、及時普遍的快速篩檢、高科技智慧的監控追蹤、滾動修正的口罩實名制、犧牲奉獻的防疫醫護人員、以及學研各界對防疫的研發等等。抗疫有成之關鍵在於政府能體認民之所欲,人民能信任政府執法。專制極權為人民所痛恨,隱瞞欺騙會被全世界究責。

全民運動的利他主義

台灣不僅防疫有成,更能展現團結互助的利他精神。台灣雖然同為受災國家,但當義籍神父發出聲援,六天內就收到台灣超過1.5億的募款,可見台灣人的善心與熱情。台灣從一開始人人搶口罩,到組成口罩「國家隊」,之後進階成為「國際隊」,能有餘力捐贈口罩給疫情嚴重的國家,甚至捐贈口罩成為全民運動,這種利他主義的台灣精神已成為台灣人不可分割的重要文化。Taiwan can help and is helping,這不是高調的行善,而是身為地球村的台灣人主動盡上一己之力,每一個國人都能捲起袖子說 I can help and am helping。

無所不在的國際友人

台灣雖然飽受中國打壓,目前僅剩十多個邦交國,但因為這次防疫策略成功,受到歐美多國領袖的肯定,讚美台灣的公共衛生值得世界各國學習。加上台灣國際對所展現的利他主義,認同台灣,為台灣發聲的國際友人越來越多。Taiwan can help and is helping帶動的熱潮,不僅是台灣人能做,更是每個地球村的人都能做得到,如此互助互惠的結果,台灣必將贏得無所不在的國際友人。