〈時評〉向中國人提問：都過一百年了，德先生賽先生去哪兒了？

美國總統川普的白宮國家安全副顧問(Deputy National Security Advisor to President Donald Trump)博明(Matthew Pottinger)在五四運動101周年當天，在美國華盛頓發表全中文的演講。他提到台灣是民主鮮活的見證，並細數胡適與張彭春這些民國人物，為德先生（民主）與賽先生（科學）而奮鬥於中國與世界的標杆，博明展示了他的全知能力，告訴當今的中國共產黨，停止自欺欺人。

博明的作為得到全球巨量的肯定，他的發言代表了，美國新一波的對中攻勢，主要是他要用中國人聽得懂的漢文，仔細論證，中國人應該學台灣人為爭取民主自由人權法治而站起來。五四運動後一百年，出現這個「新文藝復興」號召，卻是由一位美國國家安全高層來呼喚。愛在瘟疫蔓延時，有了一個廿一世紀新的詮譯，特別是當他表述「說中國人不適合民主是一派胡言，是最不愛國的論調」，他快速直球進壘，挑戰了中共的命根子，「愛國主義」。也就是中共政權阻擋中國人走向民主是「最不愛國」。美國對中攻勢已不再只是從經濟貿易國家安全的防守下手，博明很清楚的點出了這裡確有「文明的衝突」底盤，而且是中國內部的重大路線的抉擇。

博明真是一位行事特殊的人物。2017年的5月「台灣關懷中國人權聯盟」與「美國對華援助協會」，兩個人權團體為了救援台灣人權工作者李明哲被中共關押的案件，在美國國會安排了中共迫害人權的聽證會，由李明哲的妻子李淨瑜出席。這個聽證會之前後，美國國務院與中國人權調查組織及民間團體都對李明哲案表示了高度關切，在訪問美國期間，我們意外的接到了白宮的訊息，也就是當時任美國國家安全亞洲主任的博明邀請我們代表團，到白宮會面，他特別想見李明哲的妻子李淨瑜。

這次會面原定半小時，後來幾乎進行了兩小時。博明與他的團隊全員到齊，他親自主持整個會談。同時受邀的還有從中國出逃的幾位律師的妻子，他們的境遇也都是人間地獄般的令人不敢置信，中共對自己中國人的殘暴令人髪指，在場的人，直接的反應是，這樣的流氓政權，怎麼可能對世界人有善意，更不要說可能對台灣人好了。這個兩年半前的白宮對話與質問，在這次武漢肺炎病毒大瘟疫全球流行的過程，在全世界完全演出了，中共與惡的距離充分的讓全人類一覧無遺。

博明在對話的過程，對中共的批判絕不手軟。他當時奉川普總統之命走了一趟中國，參加了一帶一路的國際會議。席間他回答問題時，也提到他的中國行，他說他是去告訴中國，如果一帶一路要成功，中國在所有的國際發包工程中，都必需公開招標，全程透明。他表達了川普總統對習近平的忠告。而公開與透明正是中共做不到的，所以他當時就論斷一帶一路是註定要失敗的。現在中共處理病毒議題，更是無人相信。

他當場說話時，因為有其他的白宮同事，所以全程英文進行，我與「美國對華援助協會」傅希秋牧師協助翻譯，但當他面對李淨瑜時，突然他改用中文，而且是以字正腔圓的語調與李淨瑜交談。除了關心李明哲案的發展之外，他堅定的告訴李淨瑜，「我們一定努力的將李明哲救出來。」

他說，我們關心的不只是救出李明哲，而是李明哲救出來之後，如何才能回到正常人的生活，他要李淨瑜答應一件事，在救出李明哲之後，一定要全力的協助李明哲走出「創傷症候群」的惡夢。博明很誠懇的表示，未來如果李明哲走不出被中共迫害後的憂鬱，他要李淨瑜帶李明哲來美國，博明說，「讓我來幫助他。」

李淨瑜當場淚如雨下，她從來沒有料想過，來到這個全球最重要的鋼強權力中心，她可以經歷到這麼人性溫馨的柔軟關懷。我當場請教博明，為何他有如此特別而且深刻的提議，可以讓我們了解他的想法嗎？他的回答也讓大家十分驚訝，他說他在中國擔任駐在記者時，曾經因為去採訪農民，被公安到他住處抓捕，雖然他只被拘留一天，但他永生難忘。那種獨裁政權的邪惡，與所受到的屈辱。他回到美國之後，也是經過很長的時間才康復。博明說，「我才被關了一天，我就難以忍受了，李明哲被關這麼久，他所受到的屈辱更是難以想像。」

我們告別白宮前，與博明有了一個未來的約定，一定帶李明哲來美國。當然，川普總統一直有計劃要與中國人權的受迫害者家屬見面，其中也包括了台灣的李淨瑜。美國國會議員史密斯說，他相信川普總統會希望看到這些妻子們企望丈夫平安歸來的眼神。其實這才是川普總統團隊「讓美國再度偉大」的真實內在，博明當天見李淨瑜時所展現的正是最好的見證。

博明的五四運動101周年演講，直接挑戰了中共這個邪惡政權的正當性與基礎。他的演講對當世的中國人來說，有當頭棒喝的意義，這個影片與聲音檔應該大力的在中國境內流傳，任何看到這個影音而心中感動的人，都應該幫忙傳遞這個正義與公理的訊息。是時候了，該讓中國人集體反思，都過了一百年了，德先生與賽先生去哪兒了？

博明（中）在白宮會見李明哲的妻子李凈瑜（左）、本文作者楊憲宏（右）（圖：楊憲宏提供）

〔影片〕中國不適合民主是最不愛國的言論|白宮國安副顧問博明(Matt Pottinger)中文演講（完整版）影片來源：新唐人電視臺