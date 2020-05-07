無保工作者加碼紓困新台幣1萬元6日起開始受理申請， 三重區公所7日因應申請人數眾多，開啟活動中心讓民 眾申辦。中央社 無保工作者加碼紓困新台幣1萬元6日起開始受理申請， 三重區公所7日因應申請人數眾多，開啟活動中心讓民 眾申辦。中央社

更新時間: 2020-05-07 17:29

首次發稿: 2020-05-07 12:49

(原標題: 【紓困之亂】申請不便民眾怨、基層累 台灣行政院長蘇貞昌道歉、花蓮市公所一度宣布暫停受理)

無保工作者加碼紓困新台幣1萬元6日上路，但亂象頻傳不少民眾抱怨申請不便。行政院長蘇貞昌（左）7日與衛福部長陳時中（右）等人出席記者會，針對政策宣達不夠清楚造成民眾困擾，向社會各界致歉。

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）鑑於紓困方案引起的混亂，行政院長蘇貞昌下午三點舉行「紓困振興方案記者會」，再次說明政府從寬從快與方便民眾的立場。他同時再次道歉，也感謝全台中央到地方以及第一線公務人員的協助。

蘇貞昌說這項紓困方案做得不好的地方，責任由他來扛，地方政府不需要扛責，民眾也不必責怪衛福部。

蘇貞昌說，紓困沒有做好，他深自檢討；急難救助金紓困雖是衛福部業務，但陳時中4個多月來為防疫把關，衛福部底下人力有限，工作突然爆增，為了救急救窮，希望大家互相體諒。

衛福部長陳時中也在記者會中道歉，並向媒體解釋， 紓困方案之所以處理較費事，是因為以家戶為單位，再加上申請者沒有加入國家保險，因此查核較困難，部分過程需利用人工審查。至於購買口罩則是以個人為單位 ，查核相對容易。陳時中也請民眾再給政府一點時間。

農委會主委陳吉仲在記者會中則說明，120萬農民、20萬漁民排富後，每人可申辦請領1萬元農漁民紓困生活補貼措施。

圖/行政院長蘇貞昌直播截圖

符合資格的民眾資料若備齊, 最快3-5天就可入帳, 最慢約需兩周 (行政院直播截圖)

首次發稿: 2020-05-07 12:49

【紓困之亂】申請不便民眾怨、基層累 台灣行政院長蘇貞昌道歉、花蓮市公所一度宣布暫停受理

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）無保工作者加碼紓困新台幣1萬元，在昨天(6日) 上路，許多民眾抱怨申請不便。行政院長蘇貞昌今天(7日) 為此事道歉，因為一開始沒有說清楚，造成基層公務員與人民困擾。

花蓮市公所今天上午原本宣布因沒收到中央簡化流程公文，基層無所適從，暫停受理，隨後又說，10時許收到公文，經確認流程後，提前恢復申辦。

因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID19）疫情衝擊，行政院4日宣布加碼紓困，針對舉廣告牌、賣玉蘭花、流動攤販、個人接案的無保工作者，放寬急難救助標準並排富，凡是收入介於基本生活費1.5倍到2倍者，發放新台幣1萬元補助。

但措施宣布後，引發民眾抱怨實施時間不同調、申辦手續複雜。政務委員龔明鑫與衛福部次長蘇麗瓊皆為此道歉。

中央社報導，行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯・尤達卡）轉述，蘇貞昌上午在行政院會中表示，對第一線在公所服務的同仁表達誠摯的謝意與歉意。紓困業務是多出來的工作，需要花更多精神體力面對，道歉是因為中央跟地方一開始聯繫不周，讓基層為民服務時承受責難，因為政府一開始沒有說清楚，他要向基層同仁致歉。

蘇貞昌表示，政府是出於善意、舉債提出紓困預算，要跟人民站在一起，但卻因為執行細節思慮不周，造成人民困擾，他再次向人民道歉。

蘇貞昌說，現在重點是有錯道歉、有錯就改、解決問題，請衛福部務必簡化流程，深入淺出透過各種管道說明如何請領補助，讓民眾盡快得到政府紓困。