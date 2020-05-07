台灣台北捷運研發「車廂擁擠度即時告知功能」 板南線率先試辦

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）台灣境內的武漢肺炎疫情已趨緩，許多民眾仍遵守防疫相關措施，於搭乘交通運輸工具時佩戴口罩、保持社交距離等，台北捷運公司今(7)日首度在板南線試辦，自主研發的「車廂擁擠度即時告知功能」，協助旅客避開人潮較擁擠的車廂，達到分散車廂人潮的效果。

北捷表示，旅客只要下載「台北捷運GO」App、原已下載用戶更新至最新版本後，點選「捷運路網」下方「車站資訊」項目。接著，選擇自己所在的板南線車站，於列車到站時間右側點選擁擠度圖示，按照旅客人數多寡，區分成舒適(綠)、普通(黃)、略多(橘)及人多(紅)等4個感受程度，獲知最新的車廂擁擠度資訊。

板南線共有42列車，每列車共有6節車廂，全線共安裝252支壓力感測器，列車於離開車站關門時即回傳一筆資料，每天都有近2萬筆數據。民眾可透過月台電視與App，同步了解下一班列車各車廂的人潮狀況。

由台北捷運公司車輛處、資訊處組成研發設計團隊，歷經3個月時間、無數次運算程式的微調，並且實際攜帶沙包到車廂進行載重測試。車輛處黃明盛場長表示，秘密武器就是「壓力感測器」，每節車廂底下的次懸吊系統氣管上，均安裝一支長約5.7公分的壓力感測器，接著透過管線將量測的數據傳到車上主機。

北捷提醒，「車廂擁擠度即時告知功能」初期選擇板南線試辦，將廣蒐旅客操作接受度，作為未來應用參考。而板南線終端站如「頂埔站」及「南港展覽館站」，由於是列車發車起站，不會提供查詢顯示車廂擁擠度資訊。

▲圖片由台灣英文新聞翻攝