三星少東李在鎔就不當繼承和工會爭議公開道歉 承諾事業傳賢不傳子

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）三星集團長期因經營權繼承及工會問題引發爭議，三星副會長李在鎔昨（6）日大動作召開記者會向社會大眾鞠躬致歉，並表示不會將經營權傳給自己的孩子，也意味著從創始人李秉喆到第二代會長李健熙，再傳給第三代李在鎔的爺孫三代家族繼任模式將宣告結束。

綜合媒體報導，李在鎔在記者會上坦承，三星作為世界第一的企業，但在發展過程中未能嚴格堅守法律和道德而辜負社會期待，讓國人擔心和失望，就此向全體國民道歉。

同時，他也為管理權不當移交、公司高層主管破壞工會活動的行爲道歉，並誓言保障勞動三權（團結權、集體交涉及集體行動權），廢除公司的無工會經營方針。

李在鎔也藉此機會宣布，未來不會將公司經營權傳給自己的子女，很久以前開始就有這樣的想法，但一直猶豫要不要對外公開。其實早在2016年12月的國會聽證會上，李就曾表示，隨時願意讓賢，但這次的聲明是針對接班議題上，首次表明立場。

他強調，不論性別、學歷和國籍，對外招賢納才是他的責任，讓賢才懷著主人翁意識奮發工作，並肩負領導事業發展責任，才能讓三星繼續做三星。

南韓三星集團長期因經營權繼承及工會問題引發爭議，三星副會長李在鎔6日大動作召開記者會向社會大眾鞠躬致歉。（圖/美聯社）

三星集團及其副會長李在鎔近年來爭議不斷，先是李在鎔2015年為了順利接班，涉嫌賄賂前韓國總統朴槿惠等國政壟斷案，2017年遭因行賄、洗錢、背信、對國會作偽證，遭南韓法院一審判決「有罪」，2019年8月行賄案發回重審後，曾公開道歉稱「會謹守企業本分，不再重蹈過去的錯誤」。

而三星法遵監察委員會先前就繼承權、工會紛爭等問題向三星集團提出勸告，要求李在鎔反省、道歉，並公開承諾廢除「無工會經營」的方針。

三星電子經營團隊去年12月因涉嫌瓦解工會遭判有罪，今年2月又因無故查閱員工向市民團體捐款狀況公開道歉。