  1. 首頁
  2. 文化

悠遊卡公司「暑期菁英實習計畫」　貢獻創意還有薪水可領　

「暑期菁英實習計畫」預計招募8名有想法、有創意的大學在學生，到悠遊卡公司來一展身手。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2020/05/07 11:45
圖/悠遊卡公司

圖/悠遊卡公司

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 相當重視與青年學子互動及經驗交流的悠遊卡公司，今年將持續辦理「暑期菁英實習計畫」，預計招募8名有想法、有創意的大學在學生，到悠遊卡公司來一展身手。

悠遊卡公司表示，只要有熱誠、具積極主動學習態度者，皆能報名參加悠遊卡暑期菁英實習計畫，5月6日起至5月20日止報名，報名者需錄製2分鐘內的自我介紹影片及履歷資料等相關報名表，預計招募8名，屆時將分配至整合行銷、商品、電子支付等部門，進行2個月的實習。

悠遊卡暑期菁英實習計畫甄選對象包括國內公、私立大學大學部在學學生(升大二至大四)，不限科系，經書面審查及面試通過後任用，實習期間自7月1日起至8月31日止，任用期間享有勞保、健保與勞退，待遇4萬8,000元，顧及區域平衡，為了讓中南部學生不致於因為住宿問題而失去實習的機會，也將針對非北部學生將提供住宿部分補貼。

悠遊卡是電子票證產業龍頭，目前流通卡數超過8000萬張，年交易金額超過新台幣650億元，除了生活必需的交通剛性需求外，在小額消費通路耕耘也深入庶民生活；今年更正式跨入時下正夯的「電子支付」市場，推出「悠遊付」，「一卡+一付」的完整行動支付平台提供更多可能性。

悠遊卡公司表示，近年來國內重要企業都相當重視的實習活動，不但藉此讓學生可以提早認識企業環境及運作，做為進入職場前的準備，更可以藉年輕學生的思維及觀察為企業注入不同觀點，加強企業和年輕世代的連結，提升企業前瞻的視野。

悠遊卡公司2020年暑期菁英實習詳細辦法，詳見悠遊卡公司官網www.easycard.com.tw「最新動態」中的「重要公告」。
悠遊卡
暑期菁英實習
薪水
勞保
職場
創意

相關新聞

通勤族福音！ 「悠遊付」購買1280定期票功能正式上線囉~~
通勤族福音！ 「悠遊付」購買1280定期票功能正式上線囉~~
2020/04/30 12:15
貝克漢英國居家隔離4週　請教台灣創意挺過武漢肺炎秘訣
貝克漢英國居家隔離4週　請教台灣創意挺過武漢肺炎秘訣
2020/04/20 15:41
【武漢肺炎】悠遊卡與義美、頂好超市合作　捐贈2000份「居家悠遊包」防疫物資
【武漢肺炎】悠遊卡與義美、頂好超市合作　捐贈2000份「居家悠遊包」防疫物資
2020/04/10 11:18
新二代展配音天賦 結合設計專長出版語音繪本
新二代展配音天賦 結合設計專長出版語音繪本
2020/03/25 15:15
手機就是悠遊卡！　悠遊付即日起全面註冊　限時送10%儲值金
手機就是悠遊卡！　悠遊付即日起全面註冊　限時送10%儲值金
2020/03/23 15:43