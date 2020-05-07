電視新聞違反普級規定　NCC：維護閱聽眾權益予以開罰

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）國家通訊傳播委員會 (NCC) 昨(6)日對電視台於2019年播出「求職面試遭輾斃」新聞內容，因違反「普」級規定予以開罰，三立新聞台被罰60萬元，TVBS新聞台被罰20萬元，台視、台視新聞台、民視無線台及民視新聞台也因播報同一則新聞，被發函改進。

NCC呼籲，對於電視節目內容取材及編排均予以尊重，惟播出內容前，應落實事實查證，並注意節目應與廣告區隔及電視節目分級處理辦法之規定，以符合法令規範，維護閱聽眾的權益，共同建立優良的媒體環境，維護廣電媒體公信力。

國家通訊傳播委員會(NCC)昨(6)日在第908次委員會議審議2020年第1次廣播電視節目廣告諮詢會議案件，決議4件予以核處。除上述新聞台因違反《電視節目分級處理辦法》規定，TVBS台「樂活全家GO」、中視新聞台「開心有夠讚」，因節目廣告化，分別予以核處80萬元及警告。

對於年代新聞台等13個頻道於2019年11月11日播出「港警槍擊抗爭民眾」新聞報導，決議發函改進。

NCC建議業者，相關畫面仍宜注意電視節目分級處理辦法規定，類似新聞涉有血腥暴力等不妥內容，於考量公共利益性外，對於過度暴力畫面，仍應行適當處理，或於播出時主播口頭提醒，或必要時於鏡面加註警語，以降低該等畫面造成民眾過度驚恐或引發未成年兒少模仿之疑慮。

另決議發函改進部分，2019年10月29日，東森財經新聞台「這！不是新聞」節目，內容經內政部來函反映，節目來賓對於實價登錄發表的內容不實，決議發函改進。

NCC並建議政論節目議題涉及公共事務，宜就議題屬性平衡邀請不同背景來賓討論，並宜於節目製播前囑咐來賓議論時皆應有所本，做好查證，若來賓仍有過度無根據的立論，主持人當為即時必要的提醒，以免來賓單方不實言論造成觀眾誤解。

NCC也對2019年11月4日，中天新聞台「新聞深喉嚨」及「新聞龍捲風」節目與中視新聞台「新聞深喉嚨」節目，決議發函改進，並建議主持人應秉持中立客觀的立場，勿扭曲當事人原意，避免造成民眾認知混淆，激化對立，並注意節目製播應遵循事實查證及公平原則。