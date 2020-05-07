左為行政院發言人Kolas, 右為國安局長邱國正 (中央社檔案照片/TN 後製) 左為行政院發言人Kolas, 右為國安局長邱國正 (中央社檔案照片/TN 後製)

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 世界各國積極投入武漢肺炎防疫之際，包括捷克大學醫院的武漢肺炎篩檢中心，與美國衛生部網站，日前都遭國際駭客入侵。據悉，行政院成立「520專案」 ，啟動資安國際合作，與美國、捷克等多個國家分享資安情資。

另一方面，由於520總統就職日將屆，國家安全局長邱國正上午赴立法院外交及國防委員會報告「我國科技情報工作之現況與未來策進作法」，並備質詢。

《自由》報導，由於台灣防疫獲國際肯定，包括運用大數據，防疫處於領先地位，我政府正嚴防中國網軍攻擊我公部門的防疫大數據系統及醫療設施等網站，並在520前，加強維護8大關鍵基礎設施的資安。

中油、台塑、力成科技，近日也遭駭客攻擊，我政府部門的資安團隊防衛機制已經啟動。研判時值520蔡總統連任就職前夕，中國網軍可能對台進行騷擾，行政院也例行性成立「520專案」，針對能源、金融、交通、中央與地方機關、醫院等關鍵基礎設施監控有無異常狀況。

不過，政院發言人谷辣斯・尤達卡（Kolas Yotaka）今天(7日) 上午表示，這並非特例。其實行政院過去在國慶、520、長連假、春節、報稅、選舉都會成立專案小組，監控有無異常。

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針對近來台灣中油、台塑化等企業陸續遭惡意軟體攻擊。國安局長邱國正7日表示，因為武漢肺炎 (新冠肺炎, covid19) 疫情，使用網路機會增加，這類現象也會有較多呈現，相關問題國安單位都有掌握，來源不易找，但有境外，他不認為520之前會有什麼特別。

國家安全局長邱國正上午赴立法院外交及國防委員會報告「我國科技情報工作之現況與未來策進作法」，並備質詢。

近日中油、台塑等公司遭到駭客攻擊，適逢520總統就職日即將到來，外界關切網路安全議題。中央社引述邱國正會前接受媒體訪問時說，這類攻擊平常都會存在；因為疫情，居家辦公和隔離的人變多、使用網路的機會增加，這類現象也會有較多呈現，但他「不認為520之前會有什麼特別」。

邱國正說，平常使用網路就該有所防備，相關問題國安單位也都要掌握。至於攻擊來源，邱國正指出，來源不太容易找，但有境外，有些案子檢調單位已介入，他不便多談。國安局和其他國家都會交換情資，但在資訊尚未確定前不便評論。

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