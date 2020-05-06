霧煞煞？台灣武漢肺炎急難紓困方案　詳細申請資格及金額揭曉

急難紓困金自即起開放申請至6月30日(圖/中央社) 急難紓困金自即起開放申請至6月30日(圖/中央社)

(台灣英文新聞/生活組 台北綜合報導)台灣「急難紓困實施方案」今(6)起開放申請，但卻有民眾對申請流程仍一頭霧水，政府機關進一步說明。

因應本次新冠肺炎疫情，衛福部已新增「急難紓困實施方案」補助對象，未加入軍、公、教、勞、農保等社會保險者，全家平均每人每月生活費低於當地每人每月最低生活費2倍者，就可獲得1萬元之救助，衛服部也特別設立網站替民眾線上解答。



生活陷困審核標準表(圖/衛服部官網)

中央社報導，衛福部部長陳時中強調，紓困方案將採「從寬、從速、從簡」3原則辦理，為了避免民眾很多資料提出不來，因此可用切結書的方式，希望減輕民眾困擾，總不能什麼文件都沒有，讓公務人員難以作業，民眾可以身分證具結，開放主管單位調閱財稅資料，避免沒有工作的包租公也來申請。

「我們都相信申請者。」陳時中強調，申請者只要存摺證明戶頭沒什麼錢，沒有特定的社會保險、沒有請領其他特定行業紓困補助，符合規定的人其實沒剩多少，這些人99.9%都是社會弱勢者。

衛福部次長蘇麗瓊表示，這次推出時間比較匆促，作業細節溝通不夠充分，造成民眾跟第一線承辦人員困擾，她感到很大的歉意。申請時間到6月底，沒有數量限制，只看有沒有符合資格，只要符合都會提供急難救助金，不用趕著申辦。

楊錦青說，申請補助時，首先需要攜帶身分證，以及工作受到疫情的影響的證明，若是無法提出證明，可以簽切結書，陳述工作受到疫情影響的狀況。



急難紓困金將開放申請至6月30日(圖/衛福部)

以下我們整理出許多常見的問題及解答提供參考，詳細 申辦流程 及 常見問題 請前往官網查詢。

Q1：誰可以領？申請急難紓困金，需要什麼資格嗎?

A1：若您符合下列4條件，則可提出申請：

（一）原有工作，因疫情請假或無法從事工作（含雖有工作但每月工作收入減少），致家庭生計受困。

（二）未加入軍、公、教、勞、農保等社會保險。

（三）未領有其他政府機關紓困相關補助、補貼或津貼。

（四）依家戶存款（家戶內每人存款15萬元免納入計算）及收入總額，計算出平均每人每月生活費未達當地每人每月最低生活費1.5倍。

※收入包括工作、營利、投資、租金、利息及其他所得、生活津貼、親屬定期扶養費及公私部門補助等

Q2：申請這項急難紓困救助，可以領到多少錢?

​A2：一、因疫情請假或無法從事工作（含雖有工作但每月工作收入減少），致家庭生計受困，如果是負擔家庭主要生計者，核發2-3萬元， 非 負擔家庭主要生計者則核發1萬元。

二、若因疫情接受隔離治療不幸死亡，無力殮葬，如果死亡的人，是負擔家庭主要生計者，核發3萬元；非負擔家庭主要生計者核發1萬元。

Q3：我是勞工，沒有投勞保，可以來領1萬元到3萬元嗎？

A3：一、不一定喔。

二、除「沒有投勞保」之外，也要未加入軍保、公保、教保、勞保、農保及私立學校教職員保險，及有生活陷困這項事實，才符合申請資格。

三、由於政府資源有限，如果您的行業如開計程車、文化工作者等，相關部會如勞動部、交通部、文化部等已有其他紓困措施，仍是以申請各該部會的救助為優先，不重複救助。

Q4：因為疫情影響放無薪假收入變少，可以申請嗎？

A4：一、看您有沒有投勞保，如果有勞保因放無薪假收入減少，致生活陷困的民眾，原即得依本方案認定基準表第5類「其他原因無法工作」第2項規定申請急難紓困。

二、如民眾確有需求可向居住地公所提出申請，對於檢附證明文件有困難者，可從寬由民眾切結，經實地訪查及書面審查，依認定基準表核定後發給急難紓困金1萬元到3萬元，對於審核通過的急迫性個案，仍可於24小時內發給急難紓困關懷金。

Q5：我是列冊低收入戶，本身又有憂鬱症及躁鬱症，還有小孩要扶養，為什麼不能領這次的救助金?

​A5：一、因為您需符合「原來有在工作」因疫情請假或無法從事工作（含雖有工作但每月工作收入減少），致家庭生計受影響 。如果，您平時即沒在工作（或無法工作），您又是低收入戶，政府平時就有相關的照顧措施(如健保費補助、生活補助等)。

二、另外，因應疫情，行政院已對低收入戶內有兒童、少年、老人或身障者，於109年4-6月加發生活補助（每人每月1500元，計發3個月），所以，已照顧到弱勢族群。

三、當然如果您真的發生有急難，仍是可以向公所或縣市政府申請急難救助紓困。

Q6：我因為疫情影響放無薪假收入變少，可以申請嗎?

​A6：一、看您有沒有投勞保，如果有勞保因放無薪假收入減少，致生活陷困之民眾，原即得依本方案認定基準表第5類「其他原因無法工作」第2項規定申請急難紓困。

二、如民眾確有需求可向居住地公所提出申請，對於檢附證明文件有困難者，可從寬由民眾切結，經實地訪查及書面審查，依認定基準表核定後發給急難紓困金1-3萬元，對於審核通過之急迫性個案，仍可於24小時內發給急難紓困關懷金。