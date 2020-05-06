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台灣武漢肺炎逐步解封　中華職棒採梅花座開放球迷　悍將、統一獅購票辦法搶先看

台灣武漢肺炎疫情控制有成，指揮中心並加碼宣布，中華職棒例行賽將開放觀眾入場。

By 娛樂組, 台灣英文新聞－編輯
2020/05/06 19:50
中華職棒8日起開放球迷入場觀戰(圖/中央社)

中華職棒8日起開放球迷入場觀戰(圖/中央社)

(台灣英文新聞/生活組)台灣武漢肺炎疫情控制有成，指揮中心將逐步鬆綁防疫規章並加碼宣布，中華職棒例行賽將開放球迷入場。

中央流行疫情指揮中心今(6)日表示，經密切關注掌握中國大陸疫情情勢，評估疫情風險已逐步降低，當地之交通及人流往來也在逐漸恢復中，惟仍應防範可能的疫情風險。基於滯留湖北民眾返台需求及防疫安全的整體考量，自8日起，滯留湖北民眾可自行返台，惟搭機時應加強防護作為，並於返台後集中檢疫14天。

指揮中心進一步表示，考量國內疫情逐漸穩定控制中，為兼顧民眾防疫與生活，將逐步評估開放各項防疫措施。其中高山型國家公園(玉山、太魯閣、雪霸)預計7日公告回復山屋原申請數量，自公告日以後之新申請者與候補者，依放寬後之住宿量申請辦理。

此外，今年因應防疫需要，不開放民眾進場之中華職棒例行賽，自8日起，每場比賽開放1,000名觀眾進場觀賽。指揮中心強調，看球賽的同時也要保持社交距離，並且維護良好個人衛生習慣，尤其是飲食習慣。

中央社報導，悍將今天宣布購票、進場辦法，將從明天起於全網購票網FamiTicket開放5月新莊13場主場門票預購，因採限額入場制度，在球團完成全內野梅花座鎖位後，先提供季票觀眾選位，再依序開放會員、一般球迷預購。

悍將5月單場預售票券僅提供全網購票網進行內野票券網路預購服務，並暫時取消原身高115公分以下孩童由家長陪同可免費入場、夜衝票及外野學生參觀券的服務。

統一獅隊第一階段主場賽事，將於8日中午12時開放2019年及2020年VIP會員優先購票，每人限購2張，會員專屬購票至9日中午11時59分截止。一般球迷自9日中午12時開放購票，售票時間至賽事開打後30分鐘，或售完為止。身高115公分以下兒童進場須購買半票，若嬰兒等需要家人隨身陪同，無法配合梅花座入座者，不予以開放進場。

指揮中心提醒，民眾於享受休閒時光的同時，仍需落實勤洗手、呼吸道衛生與咳嗽禮節等良好個人衛生習慣，外出活動時，應維持室內1.5公尺、室外1公尺以上的社交距離，若無法維持應佩戴口罩。並請留意自身及親友健康，如果出現發燒或呼吸道症狀，應佩戴口罩，避免外出，如需就醫，不要搭乘大眾運輸工具，以降低疫情風險。
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