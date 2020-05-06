新北率先完成全市國中會考學校防疫演練 放心應試沒煩惱

109年國中教育會考即將於5月16日及17日登場， 新北市於今(6)日進行考場學校的模擬演練， 謝政達副市長特別前往三重高中視察，瞭解考場學校準備度。 演練包括進入考場動線、人員管制及查驗考生身分、量測體溫、 啟用備用試場、試場開門窗與冷氣的模擬、中午用餐的人流管制等， 透過實際模擬演練，將防疫做到滴水不漏，讓考生能安心應試， 也讓家長放心。

謝政達副市長表示，新北考區為全國第二大考區， 新北市此次因應疫情，率全國之先完成全市考場學校模擬演練， 透過充份的準備，新北市有信心可以因應這次疫情的考驗， 讓考生在兼顧防疫的狀況及沒有家長陪考的情形下， 能安心順利完成考試。

在人員管制演練的部份，新北為快速辨識考生， 鼓勵學生穿制服應試，未穿制服的考生，要主動出示准考證； 另本次不開放家長陪考，演練過程， 也模擬如何跟家長說明引導離開。另外， 體溫量測的部份也是演練的重點項目， 新北市每個考場都配備紅外線熱像儀， 能快速篩檢學生是否有體溫異常的狀況。現場也演練學生臨時發燒， 在不影響考生權益下，立即啟用備用試場，安排學生前往應試。 每間備用試場最多可容納5名發燒考生， 監試委員會全程穿隔離衣來監試。

今年為了讓學生能在兼顧防疫的環境下應試， 首度讓學生全程戴口罩、開窗10公分並打開冷氣，進行考試。 因此特別模擬監試委員請考生在查驗身分時暫時拿下口罩， 查驗完畢後再請考生戴回，並模擬冷氣臨時故障時的應變處置。 用餐時間，除了演練提醒學生注意用餐前後的清潔消毒外， 新北市也統一購置提供每位考生用餐隔板， 讓學生安心的在教室內用餐， 演練過程特別安排謝副市長和張明文局長一起感受使用隔板的狀況。

教育局表示，新北市應考人數為31,986 人，共開設902間試場， 教育局及新北考區試務會已多次召開會議， 研擬新北考區國中教育會考相關應變措施。另外， 各考場學校也會與國中共同召開防疫小組會議， 研議考生分流進入考場時段、設置考場及考生服務隊， 提供考生各項服務， 同時教育局也請督學及輔導員到各考場學校場實地瞭解與協助， 共同研商應變措施之最適模式。三重高中莫恒中校長表示， 學校在模擬演練過程中搜集各項狀況， 將會再做滾動修正及研討相關防疫作為， 讓試務工作配套作業更臻完善。