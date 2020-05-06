新北與棒協攜手打造高規格U-18國際賽事

「2020新北國際城市U-18棒球邀請賽」 預計於12月6日至13日在新北市新莊、 三重棒球場展開為期一週賽事， 日前由新北市政府教育局長張明文與中華民國棒球協會秘書長林宗成 於新北市府洽談共同主辦事宜， 新北市政府隨即正式發函邀請中華民國棒球協會共同主辦此次賽會， 期能借重棒協籌辦國際賽事的經驗， 將此次賽會提升至正式國際規格！

張明文局長表示，新北市一直以來積極扎根基層棒球， 辦理各級棒球比賽，包括市長盃、主委盃，「新北國際城市U- 18棒球邀請賽」則是青棒層級國際性賽事， 使得新北學生棒球運動賽事系統更加完整，賽事以城市交流為定位， 增加高中棒球隊國際交流機會，提升選手視野， 並展現本市近年推展棒球運動之成果。

新北國際城市U-18棒球邀請賽在2018年首次舉辦， 以城市交流為定位，今年邁入第三屆， 首次邀請中華民國棒球協會共同主辦， 透過棒協能夠邀請到實力更為強勁的外國隊伍， 增加比賽的精采度及可看性，以成為棒球界的瓊斯盃為最終目標。

今年延續上屆16隊規模，國外隊伍預計將邀請美國、日本、韓國、 澳洲及中國等至少6支國外城市隊伍，以及國內10支高中勁旅， 其中地主新北市將派出藍、白兩隊參加， 另外再邀請其他國內城市8支隊伍，勢必精采可期。

新北市教育局表示， 比賽將在設備完善的新莊棒球場以及三重棒球場進行， 期待更多國內外優秀高中棒球隊來新北交流， 並結合新北歡樂耶誕城活動，同時也廣邀各界一同贊助，共襄盛舉。 本賽事預計於12月6日至13日展開，皆免費入場， 也會提供實況轉播， 喜愛棒球的朋友亦可一同為國內外熱血的高中棒球小將們加油打氣。