道路漫灑紅光 螢火蟲給你綠光好看

走訪平溪可發現老街外圍的路燈陸續包上了紅色玻璃紙， 是路燈壞了嗎？其實是新北市農業局為了保護螢火蟲， 透過生態專家至新北重要螢火蟲棲地宣導相應作為， 其中平溪區公所經指導後，每年於螢火蟲主要繁殖時節， 將螢火蟲常出沒之山徑路燈包上數層紅色玻璃紙， 避免路燈光頻干擾牠們求偶行為。

農業局盤點新北全區螢火蟲現蹤地，平溪螢火蟲豐度為新北之首， 涵蓋區域包括平溪、十分、菁桐老街外圍附近之山徑、 臺灣煤礦博物館、平湖森林遊樂區、望古農路及火燒寮農路等區段， 也因此肩負保育螢火蟲重責大任。螢火蟲專家-吳加雄博士表示紅色 光頻對螢火蟲求偶行為干擾最少，能有效降低對螢火蟲傷害， 亦不會影響夜間用路人行車或走路安全。特別提醒賞螢民眾所用的手 電筒，請將光源照向路面與自己，切勿直接照向螢火蟲，此外白光L ED燈泡的手電筒無法以紅色玻璃紙轉換為紅色光頻， 請改用手遮擋至少一半的光源，減少發光面積。

農業局長李玟表示，螢火蟲是生態環境重要指標，光害和環境變化， 都會影響到螢火蟲生存，尤其喧嘩、捕捉或燈光對螢火蟲干擾最大。 新北市著力於推展友善耕作，推動友善田園區域計畫， 善待土地的政策讓環境生態指標的螢火蟲在全市逐年增加，除了春螢 的保育外，近年亦積極為人工飼育的秋螢找尋合適棲所， 去年在文山農場透過改善邊坡、吸引有益昆蟲駐足營造友善環境，使 7,000隻秋螢野放後得以繁衍。市府將持續投入螢火蟲復育， 讓螢光點點成為友善生態的最佳風景。