土地銀行體現總分行上下一心的幸福企業文化

自從今(109)年初起，爆發新型冠狀病毒肺炎危及臺灣民眾健康及生命安全，在此期間，土地銀行派駐武漢分行同仁在當地政府自1月23日起實施封城禁令下，分行員工配合居家隔離，不僅阻斷了回家團聚的路，也展開了一場歷時67天足不出戶難忘的人生歷程。

農曆過年本是家家戶戶圍爐團聚的重大節日，尤其是派駐在異鄉的同仁，無不盼望著回鄉團圓，但隨著新型冠狀病毒的爆發，武漢市在今年大年夜前夕突如其來的一道封城令，雖然期間有包機返臺的機會，鑒於嚴峻的疫情，同仁為確保營運不中斷、協助客戶並維護銀行資產安全，毅然決定留在駐地堅守崗位，戮力從公精神令人感佩。

土地銀行本著員工是銀行最寶貴的資產，在疫情封城期間，首長們除多次致電同仁表達關心及提供必要的生活協助，並逐一致電每位臺籍同仁在臺家屬，表達關懷慰問之意，財政部蘇部長更在行務會議利用視訊為武漢同仁加油打氣，讓分行同仁感受總行娘家後盾的溫暖，充分體現土地銀行總、分行一家人上下一心，公司內部充滿豐厚和諧的幸福企業文化。

歷經了封城之後，武漢分行於3月30日重新營運，順利渡過階段性的疫情考驗，總行為慰勉盡職行員更致贈特別慰問金，該分行在追求提升經營績效的同時，藉由大家對工作之熱誠團結在一起儲備正能量，期許展現優質國營金融機構的實力，創造亮麗更上層樓的成績，另土地銀行在大陸設有上海、天津及武漢三家分行，目前均已正常營業，提供廣大臺商更完善便捷的金融服務，歡迎各界新、老朋友逕洽各分行辦理。