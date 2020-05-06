因疫情擴大紓困方案 基層同仁忙翻天 侯友宜指示從寬認定、資料從簡、從速發放

全國為了1萬元急難紓困亂翻天！ 新北市長侯友宜6日上午在防疫會議中表示，要公所同仁從寬認定、 資料從簡、從速發放，民眾若寫了切結書就由民眾責任自負， 整體行政責任由他來扛，政府的威信不能再打折扣， 大家上下一條心，才有辦法將政府的美意快速發放， 一起照顧艱苦人。 防疫會議後，侯友宜親到汐止區公所關心民眾申請擴大急難紓困， 並為第一線工作同仁加油打氣。侯友宜表示，中央要紓困民眾， 地方政府舉雙手贊成，但事前應該先跟地方溝通， 所有申請及審核標準等配套措施要讓地方充分了解， 並預留作業準備時間，才能將政府的美意，完整的輸送給民眾。 侯友宜在社會局長張錦麗、民政局長柯慶忠等人的陪同下， 專程到汐止區公所實地了解作業情形，並聽取民眾心聲。 汐止區長陳健民表示，為配合中央擴大急難紓困申請作業， 公所連夜安排動線，避免民眾排隊久候，並安排一組人員隨時待命， 如遇民眾無法提供相關失業證明或收入減少證明等文件， 而必須切結時，能夠依據民眾口述幫忙填寫或指導。 侯友宜表示，中央為因應疫情辦理急難紓困並擴大服務方案， 已多次修訂標準，造成地方無所適從，連民眾也霧煞煞， 基層同仁和民眾一樣，都是從電視新聞上同步看到這訊息， 賣玉蘭花的和舉廣告牌的都可以申請，這項比喻雖然很鮮活， 但也造成困擾，尤其中央說都可以到公所去申請紓困， 民眾蜂擁而至全國各公所， 基層同仁在第一時間缺乏收件和審核基準情況下， 無法向民眾清楚說明，各地幾乎陷入「萬元紓困之亂」。 侯友宜說，新北市政府社會局在獲悉基層公所困境之後， 蒐集了各方問題和疑慮立即向中央衛福部反映， 衛福部相關公函及表單電子檔於4日深夜才匯出， 正式公文5日才送達各縣市政府，新北市立即召集各公所會商， 希望按照中央的計畫和標準，來協助民眾申請擴大紓困， 但是實際到汐止公所了解第一線作業情形， 發現民眾要準備許多的資料， 對急著要用錢的艱苦人也要跑多趟程序， 而且切結書的查證讓公所基層同仁非常徬徨，也不知道怎麼樣做， 因此指示公所同仁一定要站在民眾的立場，一律從寬認定、 資料從簡且要快速發放，讓民眾可以立即獲得急難紓困的協助。 侯友宜強調，中央要紓困民眾，地方政府舉雙手贊成， 惟事前應該先跟地方溝通，所有申請及審核標準要讓地方充分了解， 並預留作業準備時間，才能將政府的美意，完整的輸送給民眾。 社會局長張錦麗表示，新北市截至6日上午至11時， 受理民眾申請案件已有150件，民眾來電諮詢也有超過300通。