首屆XR創星金點大賞頒獎典禮 5月15日將公佈最終得獎者

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）台灣首屆「XR創星金點大賞(XR Golden Awards)頒獎典禮」首創XR虛實整合線上頒獎典禮，集結22位學、業界重量級評審，超過百家XR優秀企業與新創團隊，將於5月15日公佈最終22位得獎者。

XR EXPRESS Taiwan計畫主持人暨台灣虛擬及擴增實境產業協會(TAVAR)理事長謝京蓓表示，隨著IOT、AI及5G科技來臨，相信XR產業將邁向下一個里程碑，為人們的生活創造更多可能性，而這次他們收到了超過百件的優秀作品，顯示台灣XR產業的雄厚實力，他們也期待這些XR企業們能持續創新，不論是商業、娛樂、社交、教育、醫療、運動、工業等領域，XR都能發揮極大無窮的潛力。

所謂XR就是「延展實境」，Extended Reality的縮寫，它集合了虛擬實境(Virtual Reality, VR)、擴增實境(Augmented Reality, AR)、混合實境(Mixed Reality, MR)三項技術。

XR EXPRESS Taiwan主辦的「XR創星金點大賞」(XR Golden Awards)將依五大類別「B2B產業應用類」、「B2C消費體驗類」、「硬體周邊新創類」、「年度XR產業生態貢獻」、「年度XR新星」，另新增「Deloitte特別獎」及「網路人氣獎」總共頒發22個獎項，徵件期間收到逾100件投件作品，包括知名大型企業、新創團隊等，經過學、業界重量級評審，最後篩選出70件入圍決選作品，將於5月15日進行線上頒獎典禮，公佈最終22位得獎者。

首屆「XR創星金點大賞(XR Golden Awards) 頒獎典禮」將導入XR技術打造虛實整合的線上頒獎典禮，全程將採用AR最新技術成像，以及Volumetric capture(全3D AR影像)進行，讓頒獎者、受獎者無須身處同一現場也能共同互動、參與，一般民眾還能透過線上觀看AR頒獎典禮，感受XR技術所帶來前所未有的新體驗。

XR創星金典大賞(XR Golden Awards) 頒獎典禮