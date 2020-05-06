華裔科學家研究武漢肺炎有成 重大發現前遇害

美國匹茲堡大學醫學院的華裔研究助理教授劉彬日前被發現遭殺害，陳屍家中。（圖取自匹茲堡大學網頁pitt.edu） 美國匹茲堡大學醫學院的華裔研究助理教授劉彬日前被發現遭殺害，陳屍家中。（圖取自匹茲堡大學網頁pitt.edu）

美國媒體報導，賓州一名華裔醫學研究人員週末被發現遭殺害，陳屍匹茲堡地區家中，他所服務的學校稱，劉彬（Bing Liu，譯音）對新型冠狀病毒研究接近「非常重大發現」。

哥倫比亞廣播公司（CBS）匹茲堡分支KDKA報導，37歲的劉彬在賓州羅斯鎮（Ross Township）的家中遇害，頭部、頸部和軀體都有致命槍傷。

報導說，另一名男子陳屍在附近車子裡，疑似自轟頭部致死。警方表示，這名男子認識劉彬，他們研判這是一起謀殺自殺案，警方不認為有在逃凶嫌。

匹茲堡大學醫學院（University of Pittsburgh School of Medicine）昨天向KDKA表示，劉彬是學校的研究助理教授。

匹茲堡大學醫學院網站表示，劉彬於5月2日過世，並稱：「劉彬在解構新型冠狀病毒感染的細胞機制及併發症的細胞基礎研究，瀕臨非常重大發現。我們將努力完成他的研究，以對他的傑出科學表現致敬。」

目前尚不清楚劉彬正進行何種研究計畫。但匹茲堡大學醫學院研究人員4月在同行評審期刊EBioMedicine發表一篇論文指出，一種可能的冠狀病毒疫苗已經在老鼠實驗證明有效。

研究人員還說，一旦獲聯邦政府核准，他們打算就這款名為PittCoVacc疫苗展開人體試驗。