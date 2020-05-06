GD綠設計師以綠裝修 打造會呼吸的健康環境

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）近來因為疫情關係，許多人都盡量選擇待在家不出門，減少外出感染機會，也間接帶動了居家生活環境品質的要求。「台灣綠裝修發展協會」表示，很多人可能以為採用綠建築或用了綠建材的房子就代表了空間環境的安全；殊不知，即使使用綠建材材料，若未掌控好建材使用量及空間的規劃，很有可能完工後室內空氣品質檢驗還是毒性超標，不可不慎！

「台灣綠裝修發展協會」在去年創辦以來，便開始大力推廣「GD綠裝修認證」觀念，簡單來說是一個室內空間裝修的安全規範、檢驗認證；從材料源頭控管與空氣動線兩大範疇著手，這兩大規範從材料、設計、施工規範甚至室內空間的氣流動線規劃，都包含其中。最重要的是，以環保署訂定的室內空氣品質為標準，在密閉空間裡，也能達到空氣環境的高要求與標準，GD認證就是將室內空間打造成一個能呼吸的健康環境。

綠裝修認證便是讓消費者透過公正的第三方做檢驗與認證，做好把關機制，杜絕房屋建材中各種如甲醛以及其他有害物質的傷害。而僅僅一年多時間，在台灣透過「台灣綠裝修發展協會與GD全球綠認證機構」合作授課與檢定通過的綠設計師取得GD綠設計師認證，已多達529位，認證面積也高達四千多坪。

雲司國際設計總監，同時也是綠設計師周言叡表示： GD綠裝修全球認證就是希望每一個規劃的空間，都能「讓人越住越健康」，。擅長「自然禪風、健康裝修」風格的他提及，好的綠建築設計不只是把盆栽陽光帶入屋內，而是將自然的元素搭配沈靜禪意，透過選擇植栽、天然無毒材料，或是將窗外景色引入室內，皆以綠裝修要求的通風空間來規劃，達到有效降低密閉空間內的病毒感染機率；讓住在室內的人健康、舒適，並透過跟家人與大自然共處的時光，感受到幸福與開心。

在認證方面，他與客戶從裝修過程的前期規劃開始，就進入了認證程序，之後全程配合GD綠裝修「三期四階五把關」的無毒裝修規範與流程標準，每一個階段皆進行高標的裝修認證，為客戶把關、確保安全。

綠裝修不只是現在進行式，還更是未來趨勢，它保障了居住環境的健康，只有透過擁有綠裝修認證的公司，您才能擁有會呼吸的房子，裝修界的新綠色力量，將重新定義室內裝修的安全意義！

台灣綠裝修發展協會將分別於5月9日、6月6日下午兩點舉辦「沒搞懂前，別輕易裝修！」及「安心居所-裝修把關不卡關」等兩場健康裝修免費公益講座，邀請綠設計師周言叡主講，有興趣的民眾請洽：http://www.purity.tw/news