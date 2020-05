台灣、美國、加拿大舉行視訊會議　外交部次長分享台灣防疫經驗

(台灣英文新聞/政治組 台北報導)新型冠狀病毒(COVID-19,俗稱武漢肺炎)疫情爆發以來,台灣與美國持續透過各種管道加強防疫合作,自台灣在上周受邀參加由美國太平洋空軍(PACAF)司令布朗(Gen. Charles Q. Brown)所主持的19國防疫視訊會議後,今(6)日上午再於與美國及加拿大地方政府舉行視訊研討會中,並分享我國防疫經驗和具體做法。

外交部與台安醫院合作,於今早舉行多邊視訊會議,外交部次長徐斯儉、台安醫院院長黃暉庭、關島總督古蕾露(Lourdes A. Leon Guerrero)及美國太平洋自治邦北馬利安納群島(Northern Mariana Islands)總督托雷斯(Ralph DLG. Torres)均連線出席活動並致開幕詞。此外,與會人士還包括美國加州、華盛頓州、夏威夷州、關島、北馬利安納群島邦,以及加拿大多倫多市等地方政府官員、公衛專家及醫護人員。

根據外交部,徐斯儉致詞時提及台灣對抗武漢肺炎的各項作為,包括迅速應變、超前部署;資訊透明;出口禁令及規劃重要物資(例如口罩與酒精)的增產與配給制度得當;充分授權「全政府」指揮體系,整備跨部會資源及人力;整備醫療院所應對疫情,嚴防院內群聚感染,以及積極追蹤確診者等。

外交部表示,各國與會者就各自面臨的武漢肺炎疫情問題相互交流、深入討論,活動歷時近兩小時。

而此次視訊研討會由黃暉庭率領台安醫院專業醫療團隊,就如何落實我國防疫政策及院內因應武漢肺炎的應變措施進行專案報告。針對台安醫院推動國際公衛醫療合作,外交部表示誠摯感謝。

外交部提及,台灣積極協助美國及加拿大地方政府強化抗疫能力,未來也將持續加強與各國防疫合作,秉持「台灣能幫忙,而且台灣正在幫忙」(Taiwan can help, and Taiwan is helping)的一貫精神,提供國際社會協助。