上廁所忘記這動作　當心馬桶氣旋讓病菌到處飛　專家傳授三招減少染疫風險

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）近來台灣民眾防疫觀念高漲，許多人一到公共場所，就會先到廁所洗手，確保個人健康。但胸腔暨重症科醫師黃軒警告，馬桶沖水時產生的瞬間氣旋會讓病菌、微生物飛散在空中，進而汙染衛生紙、門把等周遭物品。醫師提醒，民眾和業者更應該正視公共廁所的環境衛生、衛生紙使用盒的重要性，才能避免公共洗手間成為防疫的缺口。

研究指出，馬桶沖水時產生的瞬間氣旋會讓病菌、微生物飛散在空中，也能噴到4.5公尺距離之遠，進而落在衛生紙、門把等周遭物品上，形成氣溶膠傳播；也就是說，公共廁所若沒有馬桶蓋或者是沖廁所時沒有蓋上蓋子，會導致馬桶周遭環境受到污染，讓如廁的空間佈滿致瀉病菌。

醫師強調，尤其新冠病毒前陣子已經被世界衛生組織證實會經過氣溶膠傳播，病毒在空氣中可存活長達3小時，病毒在紙類存活更高達24小時，大幅提升民眾在公廁沾染病菌的風險。

過去香港也有報告指出，發現一棟大樓裡，因為最初發病病人的排泄物通過氣溶膠傳播，從樓層裡的下水道和排氣扇迅速擴散，造成整棟樓內SARS大爆發。醫師提醒，在疫情緊張的時刻，民眾和業者更應該正視公共廁所的環境衛生、衛生紙使用盒的重要性，才能避免公共洗手間成為防疫的缺口。

潛在風險一：開放式外盒 竟讓衛生紙成為細菌、微生物溫床

醫師表示，除了沖馬桶造成病菌的氣溶膠傳播外，公共洗手間「衛生紙」更是隱藏危機。由於現今公廁的衛生紙，多半是開口朝下的開放式使用盒，沖馬桶時所產生的氣旋會將馬桶內的細菌、微生物帶到衛生紙上，造成使用者可能使用到被汙染的衛生紙。

潛在風險二：找捲筒衛生紙紙頭 細菌竟先找上門

「很多人都有共同的經驗，就是捲筒式衛生紙會找不到抽取的紙頭，所以需要碰觸整捲衛生紙，慢慢轉個好幾圈才到開頭」。醫師解釋，這樣的抽取方式，未用紙捲可能會被許多人摸過，而大幅增加交叉感染的風險。

潛在風險三：擦手紙別人抽完換你抽 竟恐抽到感染源？！

防疫期間，政府一直勸導勤洗手，才能遠離疾病。但洗完手若沒有擦乾，容易受環境細菌沾染。醫生提醒，考量大多數公廁不提供擦手紙，即便有也是開放式的使用盒，抽取時容易沾染和碰觸到下一張擦手紙，提高受汙染的風險。醫師建議，擦手紙使用盒最好密封式的，較能系統性地防止人為抽取時造成的接觸感染。

如廁安心三訣竅 專家籲：使用坐式馬桶、蓋蓋子沖水、選擇密封式衛生紙以及擦手紙

醫師建議，盡量少使用蹲式馬桶，因為蹲式馬桶沒有蓋子可以蓋，增加病菌感染風險。另外，使用坐式馬桶沖水時一定要蓋上蓋子沖水，慎防病菌飛散到空中及汙染到周遭物品。