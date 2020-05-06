維護市民及移工健康 中市府嚴審移工居家檢疫機制

勞工局持續於台中火車站-東協廣場等處以多國語言向移工加強防疫宣導（圖/ 台中市政府） 勞工局持續於台中火車站-東協廣場等處以多國語言向移工加強防疫宣導（圖/ 台中市政府）

因應武漢肺炎疫情，中央流行疫情指揮中心與勞動部對於移工的引進也有多項規範。對此，台中市勞工局特別針對「產業類新引進移工申請入境居家檢疫計畫書」從嚴審查，呼籲雇主配合防疫措施，維護市民及移工健康。

勞動部4月23日發布「產業類新引進移工申請入境居家檢疫計畫書」，說明移工入境居家檢疫地點審查重點，督促雇主落實檢疫應遵守事項，若任一事項不符合，即不得申請引進移工。臺中市勞工局長吳威志表示，自勞動部發布至今，已湧入上百件申請案，經初步審視，高達8成案件有誤用申請版本、未詳實填載明確房號或特定位置、同一居家檢疫地點重複申報、居家檢疫地點設備或動線不符規定等情形，近日已陸續通知雇主及受委任辦理的私立就業服務機構補正。

吳局長說明，對於雇主或私立就業服務機構所提報的居家檢疫地點，為落實防疫，勞工局嚴格逐案審查，確保當地居民及移工權益，提醒雇主送件前，檢視提報資料是否正確，並確認所通報的檢疫地點未有人員尚進行居家檢疫，以免檢查人員無法入內實施查核，審查流程與注意事項可至勞工局網站查詢。

另外，若雇主及受委任的私立就業服務機構，居家檢疫計畫書所填寫的資料及檢附文件有虛偽不實情事，將處雇主30萬元以上、150萬元以下罰鍰，勞動部也將廢止雇主聘僱移工名額；仲介除處30萬以上、150萬元以下罰鍰外，勞動部也將處1年以下停業處分，呼籲勿以身試法。（新聞轉載自新住民全球新聞網）