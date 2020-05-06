勞動部長視察竹縣移工宿舍 與企業共同為移工健康把關

勞動部長許銘春與新竹縣長楊文科一同前往視察統一企業湖口廠的移工宿舍防疫措施情形。（照片來源：新竹縣政府） 勞動部長許銘春與新竹縣長楊文科一同前往視察統一企業湖口廠的移工宿舍防疫措施情形。（照片來源：新竹縣政府）

為避免外籍移工成為防疫缺口，日前勞動部長許銘春南下與新竹縣長楊文科一同前往視察統一企業湖口廠的移工宿舍防疫措施情形，進入門口就依照SOP量測體溫及填寫旅遊史、接觸史暨健康狀況聲明書，才得以進入廠內。

縣長楊文科表示，新竹縣產業類外籍移工約2萬8,840人，在工廠工作的有2萬3千多人，縣府遵照勞動部指示，依據防疫指引規定辦理，企業也一同為防疫把關，不讓外籍移工成為防疫破口，與企業共同為移工健康把關。

新竹縣勞工處提到，縣內截至109年4月底止，外國人入國通報約1,809件，本府移工生活照顧服務訪查人數約達1,701人，訪查比例約94%。本年度除外籍移工宿舍檢查外，同時轉知勞動部「因應嚴重特殊傳染性肺炎雇主聘僱移工指引:移工工作、生活及外出管理事項」，並發送4種語言版本防疫文宣向家庭類、產業類及仲介宣導，讓外籍移工了解疫情發展並減少群聚風險。

新竹縣勞工處表示，目前藍領外籍移工入國皆須隔離14天,統一由衛福部機場專人協助;另目前雇主如需引進外籍移工,規定皆須備齊居家檢疫計畫書及場所後向地方府申請,檢查後才可申請簽證許可,目前縣內共3家事業單位提出申請,刻正訪視中。

統一企業說明宿舍防疫措施，同仁進入宿舍區需量測體溫並紀錄，需全程配戴口罩至房內，也要求在交流室保持社交距離，公共區域每天消毒2次，每樓層管制區提供75%酒精，公佈欄張貼宣導中英文版防疫資訊，也設置隔離房，以備疑似個案需做隔離。（新聞轉載自新住民全球新聞網）