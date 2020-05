暖化再添驚人數據 50年後35億人恐活在致命高溫帶

(台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導)當全球致力為武漢肺炎病毒尋找解方之際,其實人類還面臨一大生存危機 – 全球暖化。最新研究顯示,若地球升溫速度不變,半世紀後,恐怕有20億至35億人口,會住在不堪人居的高溫帶。

一份5日發布於美國國家科學院院刊(Proceedings of the National Academy of Sciences)的研究指出,過去六千年來,人類多於年均溫攝氏11至15度的氣溫帶發展文明。較暖或較冷之地區,雖也不乏人群居住,但離這段舒適氣候帶愈遠,生活愈艱難。

然而,在人為因素導致的氣候暖化趨勢下,每上升攝氏1度,就有10億人會因缺乏空調,而活在炎熱難耐的地區。究竟會有多少人會面臨熱死危機,取決於減碳幅度與人口增加速度。最糟的情況是,到了2070年,恐有35億人,亦即三分之一人口,會活在無法生存的酷熱環境裡。

目前約有2億人住在年均溫攝氏29度以上的地區,遠超過研究指出的舒適氣溫帶。此一地區僅佔陸地面積1%,近沙哈拉沙漠與沙烏地阿拉伯。然而,隨著人口增長、暖化加劇,未來非洲、亞洲、南美與澳洲等地,都將納入此一氣溫層。對於奈及利亞這類貧困國家,數十年內,無力負擔冷氣的人,恐怕也將失去生存的權利。