暖化再添驚人數據 50年後35億人恐活在致命高溫帶

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）當全球致力為武漢肺炎病毒尋找解方之際，其實人類還面臨一大生存危機 – 全球暖化。最新研究顯示，若地球升溫速度不變，半世紀後，恐怕有20億至35億人口，會住在不堪人居的高溫帶。

一份5日發布於美國國家科學院院刊（Proceedings of the National Academy of Sciences）的研究指出，過去六千年來，人類多於年均溫攝氏11至15度的氣溫帶發展文明。較暖或較冷之地區，雖也不乏人群居住，但離這段舒適氣候帶愈遠，生活愈艱難。

然而，在人為因素導致的氣候暖化趨勢下，每上升攝氏1度，就有10億人會因缺乏空調，而活在炎熱難耐的地區。究竟會有多少人會面臨熱死危機，取決於減碳幅度與人口增加速度。最糟的情況是，到了2070年，恐有35億人，亦即三分之一人口，會活在無法生存的酷熱環境裡。

目前約有2億人住在年均溫攝氏29度以上的地區，遠超過研究指出的舒適氣溫帶。此一地區僅佔陸地面積1%，近沙哈拉沙漠與沙烏地阿拉伯。然而，隨著人口增長、暖化加劇，未來非洲、亞洲、南美與澳洲等地，都將納入此一氣溫層。對於奈及利亞這類貧困國家，數十年內，無力負擔冷氣的人，恐怕也將失去生存的權利。