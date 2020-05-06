【武漢肺炎】台灣6日新增1例境外移入確診 自英國工作返國

（台灣英文新聞/ 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(6)日公布國內新增1例境外移入COVID-19(武漢肺炎)病例(案439)，為30多歲女性，於今(2020)年1月至英國工作，4月26日返國。

指揮中心表示，個案返國當天即有鼻塞、倦怠症狀，入境時主動申報後，由機場檢疫人員採檢並送至集中檢疫所，因檢驗結果為陰性，27日由檢疫所安排入住防疫旅館。個案居家檢疫期間持續有流鼻水及鼻塞，且出現味覺異常症狀，5月4日由衛生單位協助安排就醫採檢，於今日確診，目前住院隔離治療。截至5月6日，全台累計439例確診。指揮中心指出，個案入境後即由相關單位安排入住集中檢疫所及防疫旅館，並未與親友接觸，將進一步調查同班機旅客，以進行接觸者匡列。

指揮中心表示，國內昨(5)日新增634例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計通報65,589例(含64,247例排除)，其中439例確診(今日新增案439)，分別為348例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。確診個案中6人死亡，339人解除隔離，其餘持續住院隔離中。

指揮中心表示，4月21日第四班定點返台專案航班共229名湖北返台民眾，已監測期滿解除隔離，今日返家自主健康管理。另有關129名印度返台民眾，檢驗結果均為陰性，目前無後送就醫者，持續於集中檢疫所密切健康監測。