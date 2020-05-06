台灣多公司傳遭中國駭客攻擊　國防部：520前更嚴峻將加強防護

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）近日傳出台灣中油、台塑化、力成等多間公司遭來自俄羅斯、中國的惡意軟體攻擊，國防部通資次長曹進平中將今(6)日在立法院備詢時被問及，駭客攻擊在5月20日前是否會越嚴峻，他表示，合理的研判應該會。

國防部長嚴德發上午以「國軍軍風紀案件之處置、反霸凌、性騷擾與自殘防治等相關作為」為題，到立法院外交及國防委員會業務報告、備詢。

民進黨立委王定宇詢問，近期台灣中油、醫療單位、金融單位等皆遭到中國駭客攻擊，甚至傳聞指中國自己不想研發武漢肺炎疫苗，試圖「用偷的」，所以才會攻擊公衛單位。而這樣的網攻，在520，總統蔡英文就職典禮前是否會越嚴峻，及國軍的因應與防範。

國防部通資次長曹進平回應，國軍目前所有的網路環境安全都無虞，且都在正常情況下操作。另外，無論是內、外網，到目前為止都沒有被攻擊。對於近日發生的駭客攻擊事件，國軍都有所掌握，但目前資訊很有限，因為國軍在台灣整個網際網路防護系統，僅是成員之一，也不參與網路的犯罪與偵查。

王定宇接著問，越接近520，這樣的網路攻擊情況會不會越嚴峻，或是平常的駭客攻擊呢? 有人說這是預演。

曹進平說，合理的研判應該會越來越嚴峻，國軍在這部分的防護，就分析近期的惡意程式主要的入侵管道，無非是藉由移動式儲存設備及社群攻擊，國軍在這兩個部分都有加強防護。