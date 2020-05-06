武漢肺炎來襲好焦慮？ 移民署3大護心招教新住民放輕鬆

課程中蘇森永老師，藉由輕鬆的方式帶入夫妻間相處適應議題，並提供新住民及家屬新冠肺炎防疫護心招（圖/ 移民署高雄市第二服務站） 課程中蘇森永老師，藉由輕鬆的方式帶入夫妻間相處適應議題，並提供新住民及家屬新冠肺炎防疫護心招（圖/ 移民署高雄市第二服務站）

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）武漢肺炎蔓延全球，近期媒體及報章雜誌不斷地報導疫情狀況，讓民眾更加焦慮與不安，移民署高雄市第二服務站透過「家庭教育暨法令宣導課程」，特別邀請具有心理諮商背景的講師，向初入境新住民及其家屬，提供武漢肺炎防疫護心招。

高雄市第二服務站表示，講師透過教導新住民及其家屬面對每日疫情變化，學習在防疫期間保持心理健康及壓力調適外，也建議除了清潔消毒也要同時兼顧到心理健康，以及注意環境影響。

講師表示，民眾平時應保持平常心，正確了解疫情，適當留意疫情擴散情形。正常生活作息、適當運動、充足睡眠，維持免疫力。覺察自己的身心狀態，適時分享心情、降低心理不安，避免被情緒淹沒，才能運用有智慧的方式面對新冠肺炎所帶來的壓力。

此外，衛福部也提供24小時「1925」安心專線，若大眾有心理困擾可致電諮詢。

課程中，來自越南的新住民阿香說，疫情爆發時剛好入境臺灣不久，看到電視報導世界各地確診病例暴增，真的很令人擔心，但臺灣的防疫工作確實做得很好，全世界有目共睹，我們新住民姊妹人在臺灣，遠在國外的家人也很安心。

高雄市第二服務站主任陳盈智表示，每個月舉辦的「新住民家庭教育暨法令宣導課程」，希望帶給新住民的不僅是社會資源的提供，更是搭起互相學習、陪伴成長的多元文化橋梁。