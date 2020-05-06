防疫宅在家當心越「坐」越憂鬱　研究：久坐者情緒較低落

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）久坐是現代人的生活常態，加上近來武漢肺炎疫情嚴峻，超過2成5的民眾平常都待家中，甚至有1成的人每日坐著時間超過12小時。專家提醒，長時間久坐除了會增加許多疾病風險外，還會造成骨骼傷害、肌肉退化與影響心理健康。

武漢肺炎讓民眾「坐」困家中？！據董氏基金會最新線上調查指出，超過五成民眾在近一個月的生活型態出現各種變化，38.3%每日「坐著」時間超過8小時，70.5%的民眾生活型態總是經常以「坐式」（如聊天、開車、看電視、閱讀、上網等）為主，且有45.7%民眾認為自己的「身體活動量」與疫情前相較現在較少。

董氏基金會心理衛生中心葉雅馨主任說明，為瞭解近期新冠肺炎疫情，是否影響民眾的生活與情緒，董氏基金會針對國人於今年4月19至28日透過網路進行線上調查，回收有效問卷1,282份。

結果發現，超過五分之一民眾不滿意因疫情引起的生活變化；最近一個月的情緒狀態前五名，分別為「平靜」(43.9%)、「擔心」(38.1%)、「焦慮」(23.2%)、「緊張」(21.8%)、「驚慌」(9.3%)，前五名當中竟有四項是負面情緒，且女性在選擇負面情緒的比例上高於男性。

因疫情影響須調整的日常，覺得最不習慣與不方便的前三名為：「配戴口罩時間長」(35.3%)、「休閒活動選擇減少」(16.1%)、「減少與親朋好友的聚會」(13.1%)；有正向感受的前三名事項，分別是，「與家人/親友相處」(33.5%)、「網路資訊或影音的分享」(31.5%)、「個人應用時間增加」(31.4%)。

葉雅馨同時指出，在從事各種身體活動的頻率上也隨著運動強度遞減，常從事「坐式生活」(如看電視、閱讀、上網…等)者佔70.5%，「輕度身體活動」(如散步、伸展、家務勞動…等)者佔40.2%，「中度身體活動」(如健走、舞蹈…等)者佔16.7%，「強度身體活動」(如跑步、跳繩…等)者佔7.3%。

其中又以男性從事中強度身體活動的比例高於女性，女性從事輕度活動或坐式生活的比例高於男性。本次調查也發現，每日坐超過8小時者比坐8小時內者的負面情緒比例較多。

葉雅馨提醒，當坐式生活超過6小時以上便屬於久坐，已有多項研究證實，易增加各種非傳染性疾病的罹患率，造成骨骼傷害、肌肉退化與影響心理健康等。因此建議民眾在兼顧防疫的同時，也該妥善利用生活空間、空檔，來維持基本的活動量。例如：搭乘交通工具提早一兩站下車；無法外出者，也可以透過整理家裡或是跟著線上遊戲或影片鍛鍊身體等方式，讓居家活動多元化，也保持身心健康。