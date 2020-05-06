青年看過來！集保當代藝術賞徵件 總獎金達100萬元

（台灣英文新聞）集保結算所為臺灣資本市場數位轉型的推手，也運用業務核心能力善盡企業社會責任，持續支持多元藝文發展，特舉辦「第二屆集保結算所當代藝術賞」作品徵件活動，本次藝術徵件主題為｢有現·無限」，徵件首獎獎金高達30萬元，總獎金達100萬元。

第二屆集保結算所當代藝術賞主題為「有現·無限」，象徵在自由的時代，藝術創作開展了豐富的表現與發現，以及想像力的無限延伸。集保結算所企劃部黃素惇經理表示，集保當代藝術賞希望透過徵件主題的自由詮釋，鼓勵年輕創作者踴躍報名，結合藝術創作扶植與企業責任，共創永續無限的精神與價值。

主辦單位集保結算所表示，獲獎者除可獲高額獎金及獎狀鼓勵外，得獎作品也將公開展覽。徵件首獎獎金高達30萬元，總獎金達100萬元，希望提升社會創作風氣，歡迎全國年輕藝術創作者踴躍參與。

「第二屆集保結算所當代藝術賞」由集保結算所主辦，財團法人台北市文化基金會協辦，並由台北國際藝術村執行，創作形式與媒材不拘，即日起開始徵件。作品將經過兩階段專業評審作業，選出11件優勝作品，總獎金100萬元，其中金賞1名獎金30萬元，銀賞1名獎金20萬元，銅賞1名獎金10萬元，優選8名每件獎金5萬元，並將於台北國際藝術村公開展覽。

【第二屆集保結算所當代藝術賞--有現·無限】

申請資格：凡具中華民國國籍，於民國79年後出生並年滿二十歲之個人或團隊均得參賽。

報名期間：109年5月1日至7月31日。