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北部首例！40歲男染漢他病毒　但未遭老鼠咬傷

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By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2020/05/06 09:41
示意圖／<a href="https://pixabay.com/zh/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=928977">Pixabay</a>，由<a href="https://pixabay.com/zh/users/domeckopol-610494/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=928977">andreas N</a>提供。

示意圖／Pixabay，由andreas N提供。

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）疾病管制署公布國內新增1例漢他病毒出血熱病例，為北部40多歲男性，近期無出國史，活動地以住家及工作地為主，工作地偶見老鼠，但未遭咬傷，衛生單位已進行個案活動地周邊環境調查等防治作業。

疾管署表示，個案4月10日起出現發燒、腹瀉、全身痠痛等症狀就醫，因症狀未改善，於4月11日收治住院並進行通報，因第一次採檢結果無法確認，4月27日再次採檢，於4日確診，為今年第4例、北部首例。

疾管署表示，漢他病毒出血熱為人畜共通傳染病，人類吸入或接觸遭鼠糞尿污染帶有漢他病毒飛揚的塵土、物體，或被帶病毒的齧齒類動物咬傷，就有感染風險。

漢他病毒出血熱潛伏期為數天至兩個月，主要感染症狀為突然且持續性發燒、結膜充血、虛弱、背痛、頭痛、腹痛、厭食、嘔吐等，約第3至6天出現出血症狀，隨後出現蛋白尿、低血壓或少尿，部分患者會出現休克或輕微腎病變，並可能進展成急性腎衰竭，經治療後病況可改善。

疾管署呼籲，落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」三不措施是預防漢他病毒最有效的方法，民眾應隨時做好環境清理，尤其是倉庫、儲藏室等老鼠容易窩藏的空間。如發現鼠類排泄物時，應先佩戴口罩、橡膠手套及打開門窗，並以稀釋漂白水(100cc市售漂白水+1公升清水)潑灑於可能被污染的環境，待消毒作用30分鐘後再行清理。
漢他病毒
鼠疫
老鼠

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