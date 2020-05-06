〈財經主筆室〉台南大億麗緻意外歇業！背後上市櫃大老闆不撐下去意義為何？

繼台中亞緻大飯店停止營運後，台南大億麗緻也宣布將於6月底歇業，從2020年3月份至今，國內已有多家五星級酒店，或是上市櫃公司、企業集團老闆所擁有的飯店相繼宣布結束營業，這些酒店幕後老闆其實並無資金不足的問題，卻毅然決然不再撐了，退出台灣旅館業這個市場，是對未來觀光旅遊業前景看淡？還是對景氣復甦沒有信心？背後代表的意義值得深究，是否會引發另一波旅宿業者的倒閉潮。

台南大億麗緻於2002年開幕，為大台南首家五星級國際觀光大飯店，由大億集團關係企業加盟麗緻品牌體系，共有315個房間、260個停車位，台南大億麗緻成立後即成為台南首屈一指指標性飯店，許多地方知名人士婚嫁都選在台南大億麗緻，獨占鼇頭多年，此次決定歇業事前完全沒有任何徵兆，訊息傳出後讓外界感到相當意外，公司300餘位員工聞訊後也忍不住不捨而落淚。

台南大億麗緻表示，此次決定歇業與房租無關，出租方國泰人壽多次主動釋出降低租金協助營運的善意，在考量多方因素後決定歇業。台南大億麗緻此次受疫情衝擊讓業績深受影響，如今完全不在乎房東降房租誘因外，也不考慮政府對旅館業紓困利多，斷然就決定結束營業快20年的台南大億麗緻，其中代表的意義為何？值得推敲！

據台灣觀光產業協會統計，自從疫情爆發後，大概每10天就傳出有旅館要歇業，有些是趁旅遊寒冬重新整修，有些則真的撐不下去，到3月底，就有多達12家旅館公告停業或休館，包括台北愛琴海太平洋、台北首都南京館、台北首都大直館、台北麒麟、台北萬事達西門二館、台北宜家商旅、台北淡水亞太、桃園晶悅、高雄國際星辰、礁溪冠翔、花蓮采沃等。

再者，以台北的大型觀光飯店為例，如今真的都是咬牙苦撐中，在中國、港、澳、日、韓及歐美客都無法前來後，包括台北晶華酒店、大倉久和飯店、台北老爺酒店、台北六福萬怡、台北萬豪等大型觀光飯店，3月以來的住房率都不到2成，平日冷門日子住房率更是下探至個位數，就算是周末假日大概也不超過3成，但這卻是加碼促銷才有的結果，業者撐得相當辛苦。

不僅台灣就連日本的旅館業也是受創嚴重，連續多年獲選日本飯店百選冠軍的「加賀屋」，近期也宣佈旗下的加賀屋、加賀屋別邸松乃碧等飯店，近期全面進行停業，重新開幕時間尚待公佈。而旗下擁有近40間飯店的WBF酒店集團，以及擁有26間膠囊旅館的First Cabin集團，近日也陸續申請破產，顯示出疫情對於日本飯店業傷害嚴重。

台南大億麗緻幕後老闆為車燈製造大廠大億集團，顯然決定歇業應該與資金不足無關，似乎意味著集團大老闆除了對疫情短期內結束不表樂觀外，更是擔心民眾對經濟前景產生信心危機，消費謹慎，帶來經濟停滯，而延長復甦時間，因此連注資挺過疫情的意願都沒有，有集團背景撐腰的酒店都決定收手，更何況其它中小型飯店、旅館及民宿業者，將如何渡過這次經濟的大蕭條呢？旅宿業的倒閉潮恐蠢蠢欲動。