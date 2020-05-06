武漢肺炎疫情失控政治至上　巴西總統放任支持者攻擊護士記者

巴西武漢肺炎疫情擴大，醫療體系疲於應付，但巴西總統波索納洛的支持者近日屢次發動攻擊行為，波索納洛不只說支持者的行為絕非暴力，更一度對媒體記者怒吼「閉嘴」。

一群護士1日在首都巴西利亞總統府高原宮前安靜示威，每位護士都戴著口罩，互相保持距離，並手持十字架，以紀念在對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）工作中殉職的同事。同時高舉布條，要求人們待在家裡，因為社交隔離是遏制疫情蔓延最有效的方法之一。

沒有多久，一小群自稱是波索納洛（Jair Bolsonaro）的支持者抵達現場，開始對護士怒吼說：「你們是一群沒知識的人，自以為在為國家奮戰，但如果企業家不工作，一般人就沒有薪水可拿，你們才是一群殺人魔！」

武漢肺炎疫情在巴西爆發以來，波索納洛一直反對社交隔離，主張重新開放學校和恢復經濟活動。儘管新型冠狀病毒已奪去數千人的生命，波索納洛絲毫不以為意，稱此疫病為「小感冒」。

3日，波索納洛的支持者再度在總統府高原宮前發動反民主示威，要求關閉國會和聯邦最高法院，進行軍事干預，幾名媒體記者也遭到示威者暴力攻擊，最後在軍警護衛下才安全離開現場。

今天，波索納洛在離開官邸晨曦宮時，聽了用言語攻擊護士的一名支持者的陳述後，安撫對方說：「不要放在心上，你的行為絕非暴力，要說言語攻擊，就是新聞媒體一天到晚對我們做的，渲染誇大，而他們的目的只有一個，就是要我們下台。」

在晨曦宮出口與支持者交談後，波索納洛轉向記者區，馬上有記者提問關於里約熱內盧聯邦警察督察處總督察奧里維拉（Carlos Henrique Oliveira）被撤換，是否是波索納洛的意思。結果波索納洛對記者怒吼：「我沒有問你，閉嘴！」

上個月，前司法部長莫羅（Sergio Moro）在辭職記者會上，檢舉巴西總統不滿前聯邦警察總署署長瓦雷修（Mauricio Valeixo）的理由之一，正是瓦雷修堅持不換里約總督察。莫羅還說，波索納洛試圖政治干預聯警。

其他媒體記者也嘗試提出有關里約總督察的問題，但都被波索納洛怒斥「閉嘴」，說這是聯警總署署長下的命令，奧里維拉將被調升到巴西利亞擔任聯警總署執行署長。

分析家指出，奧里維拉離開里約督察處接任聯警執行署長，其實是明升暗貶。因為他將放棄第一線調查工作，轉為處理聯警的行政管理和移民、外國人、武器登記、化學物質生產控制、港口和機場等領域的問題。

巴西全國報業協會（ANJ）聲明指出，波索納洛命令媒體記者閉嘴的行為與態度，顯示他沒有能力理解新聞活動，同時顯示其專制威權性格的傾向。

巴西衛生部今天更新武漢肺炎疫情報告，過去24小時巴西新增600例死亡、6935例確診，累計7921例死亡、11萬4715例確診，其中4萬8221例已康復，另外還在調查1579例死亡的原因。