【中資爭議】台灣大同公司董事改選火藥味濃　「 市場派」推黃國昌、林文淵挑戰「公司派」

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）大同公司今年股東會將改選董事，受理董事、獨董候選提名在今天（5日) 下午5時截止，市場派邀請前立委黃國昌參選獨董，希望撇清中資的疑慮；公司派則說，只要股東涉中資，就依法處理。

大同將在6月30日舉行股東常會，改選董事。今年董事應選9席，其中包括3席獨立董事；公司派、市場派對這次董事改選都抱持勢在必得的心態，點燃經營權之爭的戰火。

依公司法第192-1條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出董事候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額；董事會提名董事候選人之人數，亦同。

領軍「 市場派」的三圓建設董事長王光祥今天證實，推出的董事候選名單中，已邀請前立委黃國昌律師，接受獨立董事提名。

前時代力量立委黃國昌今天表示，接受大同公司市場派獨立董事提名；若當選，會在審計委員會中提案成立調查小組，徹查社會與股東對大同的質疑，包括違法中資與財報不實等案。

大同集團成立至今超過百年，但近期旗下華映、綠能鉅額虧損，引爆財報利空，經營大同的林家也受市場派步步進逼，經營權遭逢危機。

中央社引述黃國昌今天受訪表示，卸任公職後開了律師事務所，4月中旬，一名本土企業家邀請他參與大同獨立董事提名。

黃國昌說，當時聽到這個邀請時，自己十分驚訝，心想為什麼會找他參與，而這名企業家說，對於大同公司派與市場派兩邊不斷爭執、大同公司治理非常失望，例如市場派涉嫌違法引進中資、公司派涉及財報不實等。

黃國昌說，這名企業家認為，他過去在立法院問政時，對於大同案的質詢，哪一派有問題就去追查；企業家也認為，希望有一位沒有什麼利害關係的人，能進入大同把這些問題都處理好，扮演獨董應該有的監督制衡角色。

黃國昌表示，一開始是拒絕企業家的好意，理由在於自己對於市場派及公司派都沒有好印象，也覺得這家公司亂七八糟的；不過，企業家對他提出質疑，「站在外面高聲批評很容易，高談闊論獨董應有的角色與理想，也不難。但真的有機會要你去參與，你又不要」。

黃國昌說，這個質疑讓他想了一下，後來才點頭答應，決定接受挑戰，但有一個不會讓步的前提，就是要做真正的獨立董事，履行法定職責，向所有股東負責。

黃國昌也提到，後來這名企業家帶大同市場派代表、三圓建設董事長王光祥來拜訪，表明王光祥支持提名他參與獨立董事選舉的想法。

黃國昌說，自己不是公司派也不是市場派，如果有機會擔任獨董，他會徹查大同從過去到現在所有的爭議，包括違法中資；如果大同股東們真的覺得，由他來擔任獨董，對大同公司、對他們的權益是好的，他會去做獨董該做的事情。

黃國昌舉例，他會在審計委員會中提案成立調查小組，與主管機關充分合作，徹查社會與股東對大同公司的所有質疑，例如違法中資、財報不實、公司治理等；至於是否有機會實踐關於獨董的想法，就交由大同全體股東決定。

黃國昌今天也在自己臉書po文說:

過去，談了不少關於公司治理、產業轉型以及獨立董事的想法。 從「在外面談」到「走進去做」，跨出這一步，並不容易，難以言喻。 唯一能說的是：我不會忘記自己對獨董這個角色的堅持，也不會忘記自己向來對ESG價值的信念。 接下來，就交由大同全體股東決定了。

由於日前王光祥遭媒體點名涉及中資，而大同又承接不少國防部訂單，因此他希望黃國昌順利當選大同公司獨立董事後，一如他過去認真犀利的問政風格，發揮所長，強力監督新經營團隊提升營運績效；同樣對最近輿論所關心的中資、國安問題也能強力監督。

大同公司表示，尊重股東提名董事的權益，若股東涉及非法中資，或有中資股東，已是股東違法行使權利的法律問題，將依法處理，並籲請主管機關依法行政，迅速及時查明，以保障大同全體股東權益及國家安全。

據報導，大同市場派提名獨立董事包括前立委黃國昌、會計師呂惠民、律師李勝琛；一般董事包括王光祥、競殿投資股份有限公司代表人林文淵、競殿投資股份有限公司代表人巫鑫（會計師）、北碁投資有限公司代表人葉曉甄（文心建設監察人）、黃劍輝（寶佳集團寶佳房屋董事長）、柳逸義（全國數位有線電視董事、太平洋建設董事長）。

大同「公司派」今天未公布董事候選名單，對於媒體探詢名單，仍守口如瓶，只說依法令規定於受理提名截止後2日內公告。