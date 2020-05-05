怕染疫　幼童疫苗接種率下降　醫師憂麻疹、百日咳將大流行

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）武漢肺炎（新型冠狀病毒，COVID-19）疫情爆發後，為避免感染，很多家長不敢帶小孩來醫院看診，不過兒科醫師提醒家長，當孩童有症狀出現時，應儘快送醫診治，此外，該接受的預防接種或生長發育評估等也應持續進行。

美國境內累計確診人數逾120萬，死亡人數近7萬人，雙雙高居全球之冠，美國的衛生單位也注意到，可能是因為害怕，很多家長不僅不敢帶生病的孩童來醫院看診，甚至也缺席兒童生長與健康最重要的疫苗接種及生長發育追蹤的門診。

有鑒於此，最近有兒科醫師連續在美國的紐約時報和華盛頓郵報呼籲，家長不應過度的恐慌而讓寶寶的常規預防保健受到耽誤，因為在未來新型冠狀病毒疫情受到控制之後，原本可以靠著疫苗而控制的其他傳染病如麻疹、百日咳等，恐怕會趁機崛起，這將嚴重威脅到孩子的健康。

在國內醫院方面，身為維護國人健康的第一線，為阻絕新型冠狀病毒感染，不只對看病、探病做分流與管制，許多醫院特別會針對專門提供兒童醫療服務的兒科病房，提出分艙分流計畫，超前部署。

以長庚醫院為例，為了可以持續提供完整而高品質的兒童醫療照護，這段時間已將兒科病房依分艙分流觀念，劃分成紅、黃、綠三個顏色的區塊，也擬定醫護人員不得跨區、跨棟照護，就連清潔人員都有清楚的區域範圍，以落實感控工作，全面防堵院內交叉感染。

林口長庚紀念醫院副院長邱政洵醫師表示，疫情期間，兒科醫師除了提高警覺，根據病患的旅遊、家庭及接觸史，隨時注意有無可疑的病患，另一方面也持續地針對各種不同專科的病童，如各種兒童癌症、慢性神經系統疾病、慢性肺部疾病、新生兒或早產兒疾病，提供最完善的醫療服務。

邱政洵醫師建議家長在這段艱辛漫長的疫情期間，應該給予寶寶充足的營養，規律的活動，注意公共衛生，家中寶寶如有不適，也應盡速就醫，千萬不要錯過治療的黃金時間。