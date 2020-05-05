暖心移工陪同失聯孕妻投案 移民署助順利回家

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）為防堵武漢肺炎疫情，移民署推動「擴大自行到案2.0」專案，採2不1低「不收容、不管制、低罰鍰」鼓勵逾期外來人口自行到案，移民署高雄市第二服務站積極以多國語言向移工、新住民宣導，日前更利用行動服務列車前往燕巢、路竹等地的工廠，透過廠區管理人員加強向廠內移工說明專案內容，期盼能藉由同鄉之間口耳相傳，鼓勵身邊的逾期外來人口不用再躲藏，由移民署協助安心返家。

日前，越南籍移工阿堅(化名)透過在燕巢工廠工作的同鄉告知，移民署推出的「擴大自行到案2.0」專案後，決定陪伴懷孕10週的失聯移工妻子阿何(化名)前往高雄市第二服務站自行到案。

阿堅說，夫妻倆已在越南結婚十餘年，育有2名年幼女兒，由家鄉的年邁父母照顧，本來打算一起來臺工作賺錢養家，讓女兒們可以過好日子，沒想到太太不適應原本的工作而成為失聯移工，從此過著四處躲藏的生活。

阿何表示，想念越南的女兒，每次透過手機視訊，只能看得到，卻抱不到女兒，加上現在懷孕了，因為非法身分，不敢前往醫院檢查。所以很感謝有移民署的協助，給了勇氣站出來，才能安心返家。

高雄市第二服務站主任陳盈智表示，將持續透過多國語言宣導及行動服務列車的機動性，希能將專案內容於109年6月30日結束前，傳遞給在臺逾期的外來人口及失聯移工，鼓勵趕快自行到案，才能夠享有「不收容、不管制、低罰鍰」專案措施，對於想再來臺灣的外來人口更是一個很好的機會，這次透過先生阿堅暖心的陪伴，讓太太阿何可以儘快平安回家，也是給家人最好的禮物。