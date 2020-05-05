公共化幼兒園4年增百班 融合教育不分你我動健康

新北市於108年宣布四年內增加百班公共化幼兒園， 今(5) 日教育局長張明文特別到樟樹國小附設幼兒園參與融合教育活動， 除了宣布樟樹國小附幼增班外，也宣導「新型態的安全生活模式」， 呼籲持續推廣「勤洗手」、「量體溫」、「正確戴口罩」、「 生病不到校」、「環境要通風」健康5原則外， 也落實每日大肢體活動30分鐘， 讓孩子養成健康體格並遠離各項傳染疾病。

汐止區樟樹國小附幼自99學年度起即開始進行完全融合教育， 透過普幼老師及特教老師共同合作，安排合宜課程及大肌肉活動， 讓特教孩子與孩子共同上課，除了讓特教孩子習慣與人接觸外， 也讓幼生從小養成互相幫忙之良好品德。家長回饋說：「 在全融合的環境學習，對孩子的社會化有很大的幫助， 從害怕陌生人到可以主動和陌生人打招呼、互動，真的很棒。」

張明文局長表示，108學年度已完成公幼增班41班， 未來將持續盤整空間設置公共化幼兒園， 預計在111學年度前達成增班百班之目標，以滿足家長托教需求。 今年更優化網路報名系統「新北市公立及非營利幼兒園招生E23」 網站，讓家長可以即時得知各園各年齡層目前登記情形， 更能視需求至各校網站觀看抽籤錄影畫面並進行線上報到。

教育局表示，目前全市總計有310個公共化幼兒園托教據點、 125家準公共化幼兒園， 如非就讀公共化幼兒園或準公共化幼兒園之幼生， 滿兩歲得領育兒津貼2,500元，家長得視需求進行多元選擇。 提醒家長，109學年度本市公立及非營利幼兒園「優先入園」 階段，將於5月20日(星期三)上午9時起開放網路報名；「 一般入園」期程將於5月27日(星期三) 上午9時起開放網路報名， 家長應依登記身分別及教育局公告之缺額情形， 選擇一所公立幼兒園或非營利幼兒園辦理各階段入園登記， 以免喪失權益。招生作業日程等相關訊息， 請至新北市幼兒教育資源網(http://kidedu. ntpc.edu.tw)查詢。